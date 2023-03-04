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Глава СКР поручил проверить ликвидацию «дочки» агрохолдинга «Равис»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Челябинской области Петру Решетникову проверить информацию о полной ликвидации сельхозпредприятия «Заря», которое принадлежит ООО «Равис-птицефабрика Сосновская». Обращение трудового коллектива организации к главе СКР размещено в социальных сетях, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК России.

«Работники этой сельскохозяйственной организации не согласны с решением собственников агрохолдинга „Равис – птицефабрика Сосновская“, в состав которого входит „Заря“, о полной его ликвидации. Отмечается, что с прекращением деятельности предприятия многие семьи останутся без средств к существованию и жилья»,– говорится в сообщении.

По поручению Александра Бастрыкина региональное управление СК РФ должно провести процессуальную проверку «с учетом всех доводов обращения» и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале февраля управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям уличило ООО «Заря» в загрязнении сельхозугодий в 162 га в Сосновском районе куриным пометом. В действиях арендатора земельного участка инспекторы усмотрели правонарушения по ст. 8.3 КоАП РФ (нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами) и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земли). Материалы Россельхознадор направил в прокуратуру для принятия решения о возбуждении административных дел. 99% уставного капитала ООО «Заря» принадлежит ОО «Равис-птицефабрика Сосновская».

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