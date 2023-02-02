А вонь и ныне там

Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям готовит материалы в прокуратуру о нарушениях при размещении куриного помета на полях под Челябинском. В почве обнаружена патогенная микрофлора и гельминты. На нестерпимый запах жалуются жители Сосновского, а также Аргаяшского районов. По их словам, помет с птицефабрики «Равис» разбрасывают с середины января не только на полях, но и на дорогах — навоз вываливается из грузовиков прямо на проезжую часть. В агрохолдинге «Равис» сообщили, что имеют все необходимые разрешения и разбрасывают помет зимой, чтобы в теплое время года люди не страдали от запаха и насекомых.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2021 году птицефабрику оштрафовали на 200 тыс. руб. за помет на сельхозугодьях

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В 2021 году птицефабрику оштрафовали на 200 тыс. руб. за помет на сельхозугодьях

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Челябинской области жители Сосновского района жалуются на неприятный запах от куриного помета, который разбрасывают не только на сельхозугодьях, но и на автомобильных трассах. Признаки нарушений при размещении отходов птицеводства выявило управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям и готовит материалы для передачи в природоохранную прокуратуру.

В ведомстве «Ъ-Южный Урал» подтвердили получение многочисленных жалоб от жителей Сосновского района на куриный помет и неприятный запах. «Специалисты отдела государственного земельного надзора выезжали на поля. На участках, указанных в жалобах, помета не обнаружено, но на соседних территориях он был. В день выезда были отобраны пробы почвы. В ходе лабораторных исследований установлено, что пробы положительные — обнаружена патогенная микрофлора и наличие гельминтов. Нарушения подпадают под ст.8.3 и 8.6 КоАП РФ («Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами» и «Порча земли»,— “Ъ-Южный Урал”). Материалы готовятся для передачи в прокуратуру для проведения проверки»,— сообщила пресс-секретарь управления Татьяна Нахтигаль. По ее словам, организация-нарушитель установлена, но название ведомство сможет сообщить после возбуждения административных дел. Вопрос о привлечении к ответственности будет решен по итогам прокурорской проверки.

В прокуратуре области сообщили, что надзорное ведомство Сосновского района уже проводит проверку по жалобе и информации в СМИ.

По словам жителей Сосновского района, куриный помет начали разбрасывать с середины января, из-за чего стоит нестерпимый запах. Также южноуральцев возмущает то, что отходы вытекают из грузовиков прямо на дорогу. «Мы все задыхаемся. По моим ощущениям, скидывают раза три в неделю. Кроме того, у нас у всех скважины. Полгода назад я делала анализ воды, один из показателей балансирует на границе допустимого. Мне объяснили, что это связано с животными, которые живут на участке, но у меня даже собаки нет. Отходы высыпают на поля, почва пропитывается, все это уходит в грунтовые воды. Сейчас будет весна, показатели воды зашкалят»,— рассказала «Ъ-Южный Урал» жительница деревни Шигаево Лилия Русакова. По ее словам, грузовики, из которых прямо на проезжую часть вываливается помет, регулярно встречают жители сел Долгодеревенское, Касарги, Ключевка, Газовики и других населенных пунктов района.

На неприятный запах и грязь на дорогах также жалуются жители соседнего Аргаяшского района. «На поля недалеко от СНТ “Тимер” Челябинской области высыпают куриный помет, запах стоит ужасный, грязь на дороге, машины пачкаются, окна в доме открыть невозможно. А в СНТ постоянно проживают люди. А что будет весной и летом, это даже страшно представить. Ужасный запах и полчища мух»,— говорится в сообщении Ольги Толстых в группе «А.Л. Текслер, помоги» в социальной сети «ВКонтакте».

Большинство местных жителей считают, что помет разбрасывает компания «Равис», предприятие которого работает в Сосновском районе. В ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» подтвердили, что вывозят отходы на поля. «С целью повышения плодородия почв на сельхозугодья ООО “Заря” (99% уставного капитала принадлежит агрохолдингу,— «Ъ-Южный Урал»), располагающиеся в Сосновском районе, осуществляется внесение сырья для производства органического удобрения, выпускаемого согласно техническим условиям. На данный продукт получен экологический сертификат сроком действия до 1 октября 2023 года. Кроме того, в 2022 году предприятием получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проекта технической документации на агрохимикат “Органическое удобрение”. Один из этапов производства продукта — компостирование, осуществляется на специализированной площадке, включающей в себя бетонированные чеки, а также обвалованную открытую площадку с водонепроницаемым покрытием. Срок компостирования составляет от трех до шести месяцев. По истечении срока компостирования “Равис” оказывает услуги по доставке и внесению сырья для производства органических удобрений на сельхозугодья по договору с ООО “Заря”. С 2017 года услуги по доставке и внесению сырья на сельхозугодья осуществляются только в зимний период с одновременным разбрасыванием. Это делается в целях предотвращения жалоб со стороны жителей населенных пунктов на неприятный запах и наличие насекомых»,— говорится в ответе компании на запрос «Ъ-Южный Урал».

По поводу навоза на дороге, в «Рависе» сообщили, что к ним «поступили сигналы от населения, в связи с чем были усилены меры контроля транспортировки удобрения до полей».

Летом 2022 года в федеральное законодательство внесли поправки, определяющие навоз не отходами, а побочными продуктами животноводства, которые можно использовать как удобрения. «Закон позволяет разбрасывать помет по полям только при соблюдении определенной технологии: как минимум масса должна быть подсушена, также необходимо применять химикаты как раз для устранения запаха. Этот закон пролоббировали сельхозпроизводители и облегчили себе жизнь, но это плохо для всех остальных, в том числе для земли, потому что, как правило, технологию не соблюдают»,— отмечает председатель комитета по экологии законодательного собрания области Михаил Махов.

Южноуральцы не первый год жалуются на неприятный запах куриного помета с птицефабрики «Равис». В 2021 году Челябинская природоохранная прокуратура выявила целый ряд нарушений экологического законодательства в ходе проверки по обращениям местных жителей. В том же году Россельхознадзор оштрафовал агрохолдинг на 200 тыс. руб. за захламление почти 75 га сельхозугодий куриным пометом.

Юлия Гарипова