Конфискованное имущество Януковича передано фонду госимущества

Правительство Украины передало в управление фонду государственного имущества (ФГИУ) активы, конфискованные у бывшего украинского президента Виктора Януковича. Ведомству переданы три здания, жилой дом, квартира, машиноместа, земельные участки, автомобили, судна и нежилые здания.

Кабмин также передал ФГИУ центр отдыха и здоровья, гостинично-ресторанный комплекс, дома площадью 825,8 и 619,6 кв. в Киевской области и 100% ООО «Танталит» и 100% ООО «Дом Лесника».

«Кабмин поручил ФГИ принять эффективные управленческие решения в отношении этих объектов, включая их дальнейшую приватизацию или аренду»,— говорится в пресс-релизе на сайте ФГИУ.

14 декабря 2022 года на Украине было конфисковано все имущество экс-президента, в том числе резиденция «Межигорье». Виктор Янукович был отстранен от власти после «революции достоинства» 2014 года и бежал в Россию.

Андрей Сапожников