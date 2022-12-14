На Украине конфисковано все имущество Януковича

По решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины все имущество экс-президента страны Виктора Януковича было изъято в пользу государства. Об этом ходатайствовали представители Министерства юстиции Украины.

Как уточняется в пресс-релизе ВАКС, украинские власти конфисковали следующее имущество господина Януковича:

резиденцию «Межигорье» (в том числе клубный дом «Хонка»);

гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье;

квартиру на Оболонской набережной (Киев);

парковочные места;

31 млн грн и $84,9 тыс. на банковских счетах;

100% долей в уставном капитале ООО «Танталит» и «Дом Лесника»;

культурные ценности в количестве 537 штук (в том числе книги, иконы, картины, антикварную мебель, часы, сабли, вазы, ружья и пушку XIX века) на €18,7 млн.

Представители ВАКС поясняют, что дело об изъятии имущества экс-президента «безрезультатно лежало» в Генеральной прокуратуре с 2014 года, а в 2019 году было передано в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

«Основанием для конфискации стало то, что Янукович способствовал российской федерации в проведении взрывной и террористической деятельности против Украины и агрессивной войне. Среди прочего он публично обращался к Президенту Зеленскому с письмами о прекращении войны путем принятия условий страны-агрессора»,— говорится в тексте ВАКС (авторская орфография сохранена).

В августе украинский суд изъял млн гривен (около $8,2 млн) у сына Виктора Януковича Александра. Деньги были перечислены в главное управление разведки Минобороны.

После «революции достоинства» 2014 года господин Янукович был отстранен от власти и бежал в Россию. Новые украинские власти возбудили против экс-президента несколько уголовных дел, в 2021 году он был заочно арестован по делу о резиденции «Межигорье».

Андрей Сапожников