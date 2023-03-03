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Коммерсантъ FM
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Лидер камбоджийской оппозиции приговорен к 27 годам домашнего ареста

Кем Соха, лидер либеральной оппозиции в Камбодже, был приговорен к 27 годам домашнего ареста по обвинению в государственной измене. Камбоджийские власти считают его причастным к сговору с правительством США с целью свержения премьер-министра страны Хун Сена, занимающего свой пост с 1985 года.

Адвокаты оппозиционера планируют обжаловать приговор. «Он находится под домашним арестом, он лишен всех политических и гражданских прав… Это не правосудие»,— прокомментировал приговор суда защитник господина Сохи Анг Удом (цитата по Reuters).

Американские власти назвали причину преследования оппозиционера, из-за которой он находился под арестом с 2017 года, «сфабрикованной теорией заговора». «Мы призываем власти позволить всем камбоджийцам пользоваться… правом на мирные собрания и свободу слова, а также участвовать в построении подлинно демократической системы»,— сказал посол США в Камбодже Патрик Мерфи. Приговор также осудили представители Human Rights Watch Asia.

Суд запретил Кему Сохе участвовать и голосовать на выборах в стране. В 2016-2017 годах господин Соха был самым высокопоставленным оппозиционным парламентарием в Камбодже. Он возглавлял «Партию национального спасения Камбоджи», запрещенную верховным судом страны в 2017 году.

Исследовательский центр Freedom House классифицирует современную Камбоджу как «несвободную страну» с крайне ограниченными политическими и гражданскими свободами. Правление премьер-министра страны Хун Сена является одним из самых длительных в мире, правозащитные организации критикуют его за захват власти в Камбодже, подавление СМИ и политической оппозиции. Во время гражданской войны в 1967-1975 годах он был одним из командиров красных кхмеров

О политической ситуации в Камбодже — в материале «Ъ» «Камбоджа выбрала несменяемость».

Андрей Сапожников

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