Кризис на здоровье

За минувший год выручка фитнес-клубов в Краснодарском крае выросла в среднем на 20–25% по отношению к 2021 году. Прибыльность бизнеса увеличилась на 3–5%. Эксперты отмечают, что потенциальная емкость рынка Кубани значительно больше: спрос на фитнес-услуги постоянно растет. Тем не менее открытия крупных фитнес-центров в условиях текущего экономического кризиса ожидать не стоит.

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Дом, работа, фитнес-клуб

Выручка фитнес-клубов Краснодарского края в 2022 году выросла в среднем на 20–25% по отношению к 2021 году. При этом прибыль увеличилась не так значительно — всего на 3–5%, что связано с ростом затрат компаний из-за удорожания логистики, оборудования и комплектующих, хозтоваров и коммунальных платежей. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил директор регионального представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии Сергей Баранов.

«Посещаемость увеличилась — в среднем процентов на 15. После отмены ковидных ограничений фитнес-клубы значительно нарастили свои показатели и приблизились к результатам 2019 года. В период пандемии многие люди переосмыслили отношение к своему здоровью и начали заниматься спортом. Фитнес-клуб стал третьим местом, помимо работы и дома, где люди проводят больше всего времени»,— утверждает Сергей Баранов.

Продажа клубных карт в «XFIT Меридиан», по словам управляющей клубом Елены Кузьминой, год к году выросла на 5%. «После снятия ограничений люди начали возвращаться к привычному образу жизни, увеличивать частоту занятий, а также в свете геополитической ситуации в стране стали чаще тренироваться, так как фитнес прекрасно снимает стрессовые состояния, гармонизирует и обеспечивает позитивный настрой»,— говорит госпожа Кузьмина.

Как пишет Forbes, совокупный объем выручки российских фитнес-клубов по итогам 2022 года вырос на 8,3% по сравнению с показателями 2021 года, до 154,1 млрд руб. Продажи клубных карт и абонементов увеличились год к году на 4,2%, а дополнительных услуг — на 4,9%. На 4,5% чаще россияне стали посещать фитнес-клубы. Выросло и количество самих клубов. В текущем году открылось 587 новых фитнес-объектов, а закрылось 172, подсчитали в Национальном фитнес-сообществе (НФС). Теперь в стране работает около 8200 клубов против примерно 7800 в 2021 году (тогда было открыто порядка 400 заведений).

По подсчетам FinExpertiza, в 2022 году число постоянных посетителей фитнес-клубов и спортивных секций в России увеличилось на 6,8%, или на 984 тыс. человек, достигнув 15,4 млн. Однако участники рынка отнеслись к этим цифрам скептически. В Telegram-канале президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой говорится, что «с учетом того, что исследование FinExpertiza строилось только на опросных данных, вероятнее всего, Росстат и коллеги-аналитики столкнулись с переоценкой россиянами своей физической активности. Мы крайне положительно относимся к опросам, но без дополнительных проверочных вопросов и альтернативных подходов к оценке и у нас результаты по проникновению фитнес-услуг получились бы вдвое-втрое выше, чем в реальности, мы проверяли. Кроме того, явно существует проблема со смешиванием спортивных секций и коммерческого фитнеса, что также завышает оценку».

По мнению экспертов, реальный прирост постоянных посетителей фитнес-клубов составил не более 200 тыс. человек. «Под постоянными посетителями мы понимаем собственников длительных карт, а также собственников коротких карт или клиентов, оплачивающих посещения ежемесячно, но посещающих фитнес-клубы хотя бы раз в неделю в среднем за год»,— говорится в сообщении госпожи Киселевой.

Акцент на поиске новых клиентов

Преодолев трудности пандемийного периода, в 2022 году фитнес-индустрия столкнулась с новыми вызовами. Так, по словам Сергея Баранова, после начала СВО продажи в кубанских фитнес-клубах просели по итогам первого квартала в среднем на 5–7%. «С середины апреля люди начали возвращаться в фитнес-клубы. Аэропорт закрыт, перемещаться куда-то очень сложно. И фитнес стал одним из тех мест, где можно избавиться от стресса, отдохнуть, набраться сил, энергии, позитива.

Рост продаж в крупных сетях и единичных клубах стал очевиден с начала мая по сентябрь — в среднем на 15–17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— поясняет господин Баранов.

Однако уже с конца сентября и в октябре продажи снова резко упали. Елена Кузьмина говорит, что особенно остро отток платежеспособной аудитории индустрия ощутила после объявления частичной мобилизации, когда многие россияне решили сменить место жительства и уехать за границу. «В сентябре—октябре 2022 года продажи падали до минус 45% в сравнении с аналогичным отчетным периодом предыдущего года. Потом цифра постепенно выровнялась, но часть клиентов так и не вернулись в клуб»,— рассказывает управляющая клубом.

Елена Кузьмина отмечает, что падение доходов и покупательской способности жителей Кубани в прошлом году сказалось в первую очередь на продажах дополнительных услуг клуба, которые шли слабо. «В целом в отношении прибыли мы не приросли, поскольку стали больше тратить на обеспечение нормальной жизнедеятельности клуба — поднялись цены на фитнес-оборудование, расходные материалы, а также логистику всего необходимого»,— констатирует госпожа Кузьмина.

В Villa Castalia fitness в экономических условиях прошлого года сосредоточились на сохранении постоянных клиентов. «Мы сменили вектор продаж. Как нам показалось, акцент на поиске новых клиентов, когда постоянным уделяется мало внимания, в нынешнее время уже работает не так эффективно»,— рассказывает представитель отдела продаж Villa Castalia fitness Екатерина Щетинина. И положительные результаты в этом направлении достигнуты: более 80% постоянных клиентов клуба продлили абонементы или сообщили, что готовы это сделать в ближайшее время. «Да, не будем скрывать, что "новичков" привлекать стало сложнее, цены за абонементы выше обычного, сказывается уровень и класс комплекса. Но люди интересуются, и пока "полет нормальный",— отмечает госпожа Щетинина.

Импортом по фитнесу

Другая проблема этого года, по словам участников рынка,— увеличение сроков поставок нового оборудования в связи с санкционным давлением на Россию. «Если раньше даже самое сложное и дорогое оборудование поставляли за два-три месяца, то сейчас транспортировка занимает до шести месяцев. Кроме того, до начала СВО была гибкая система оплаты. Сначала — небольшая предоплата. Потом, когда груз проходил таможню и заходил на территорию России, вносился основной платеж. И уже по факту получения его на месте производился окончательный расчет с поставщиком. Теперь все производители просят 100-процентную предоплату, что существенно усложняет процесс закупки оборудования»,— рассказывает Сергей Баранов.

«Запчасти у прежних поставщиков из Южной Кореи, США, Италии, Тайваня клубы закупают теперь через третьи страны»

Елена Кузьмина подчеркивает, что остро стоит вопрос импортозамещения, а также сроков поставок тренажеров (они увеличились в три-четыре раза). Большую часть оборудования в фитнес-индустрии составляет европейская техника. «Поскольку теперь нет гарантийного обслуживания, которое предоставляли нишевые производители, вместе с которыми мы оснащали клуб ранее, мы вынуждены ремонтировать неисправное оборудование силами местных мастеров»,— поясняет госпожа Кузьмина.

Сергей Баранов уточняет, что проблемы возникают с запчастями в первую очередь для кардиооборудования.

«Подшипники, валики, полотна беговых дорожек, платы управления беговыми дорожками периодически выходят из строя. Кроме увеличения сроков их поставок, как минимум в два раза выросла и их стоимость. Запчасти у прежних поставщиков из Южной Кореи, США, Италии, Тайваня клубы закупают теперь через третьи страны»,— поясняет господин Баранов. Он подчеркивает, что фитнес-индустрия — узкий специфический рынок, и перейти на других производителей здесь сложно.

Так, в России только начинают производить кардиооборудование. «В Питере компания "Форман" выпускает линейку силовых тренажеров, но на данный момент срок исполнения заказов от четырех месяцев. К сожалению, в нашей стране предприятий, которые производят хорошее оборудование, пока мало, и обеспечить весь спрос на рынке они не могут»,— констатирует эксперт.

Не хватает мышц

Дефицит кадров, утверждают эксперты, в фитнес-индустрии существовал всегда, но в последние годы сильно обострился. «Оттоку профессиональных тренеров из клубов способствовал длительный период неработы фитнес-центров в период локдауна — многие вынуждены были уйти в свободное плавание или совсем сменить вид деятельности, так как фитнес стал одной из наиболее пострадавших при ковиде отраслей. Мы стараемся решить этот вопрос с помощью внутренней программы обучения, а также запуска курсов "Академии XFIT"»,— рассказывает Елена Кузьмина.

В прошлом году конкуренцию за кадры, по словам Сергея Баранова, усилила частичная мобилизация, так как большинство сотрудников фитнес-клубов — молодые мужчины призывного возраста. Кого-то мобилизовали, но многие этой осенью уехали из страны.

«Профессиональных фитнес-инструкторов — тех, чьи знания и навык достаточны, чтобы привести людей к хорошим результатам,— сейчас мало. Мы не ищем гору мышц и связку медалей. Нам важны знания и умения, которые тренер сможет показать на деле. Есть тренеры, к которым постоянные клиенты ходят многие годы и уже только поэтому не хотят менять зал. Это очень ценно. Но таких профессионалов мало»,— отмечает Екатерина Щетинина.

Тренд на ментальное здоровье

Несмотря на значительный рост затрат в 2022 году, удорожание услуг фитнес-клубов в Краснодарском крае не превысило инфляционные показатели. Так, стоимость допуслуг, по словам Сергея Баранова, увеличилась в новом году в среднем на 5–7%, а клубных карт — в пределах 5%.

Чтобы стимулировать действующую и набирать новую аудиторию, фитнес-клубы регулярно запускают специальные предложения — начиная от бесплатного тестового посещения физкультурно-оздоровительных центров и заканчивая акционным тарифом, включающим несколько подарочных месяцев к карте и длительную «заморозку».

«Кроме того, в Краснодарском крае динамично развивается фитнес-продукт, благодаря чему клиентам уже доступна услуга фитнес-коучинга, а в скором времени они смогут оценить секционный формат, когда на базе клубов можно эффективно подготовиться к спортивным стартам и для посещения определенного вида тренировок не нужно обладать комплексным фитнес-абонементом. Иначе говоря, фитнес-индустрия старается максимально подстроиться под потребности самых разных целевых групп»,— рассказывает Елена Кузьмина.

Она добавляет, что в прошлом году появились специальные предложения по восстановительным тренировкам для людей, перенесших Covid, которые пользуются популярностью по сей день. Ко всему теперь заниматься можно и дистанционно — онлайн-тренировки доступны как в групповом, так и в персональном форматах.

Другое нововведение — услуги, связанные с ментальным здоровьем,— майндфулнес. «Это тренировка внимания, навыков осознанности, управления стрессом и формирования жизнестойкости. Человек концентрируется на том, что его тревожит, и прорабатывает это с тренером»,— поясняет Сергей Баранов.

По словам участников рынка, первенство по посещаемости остается за тренажерными залами, выросла популярность занятий в бассейнах. «Это лишний раз подтверждает запрос аудитории на восстановление психологического комфорта посредством физической активности»,— считает госпожа Кузьмина.

Своим здоровьем больше занимаются женщины, которые в среднем составляют 55% фитнес-аудитории. Наиболее активны люди в возрасте от 30 до 50 лет.

Сергей Баранов отмечает, что постепенно возрастной диапазон расширяется. «Появилось значительное количество молодых людей, которые "выросли" в фитнес-клубах, тренируясь с родителями с самого детства. Им по 18–25 лет, и они продолжают заниматься, приводят в клубы друзей. Фитнес молодеет, все больше проникая в умы и сердца людей, но пока еще не так широко, как хотелось бы, как это уже произошло, к примеру, в европейских странах»,— рассказывает господин Баранов. Ольга Кузьмина добавляет, что медленно, но увеличивается число клиентов 50+.

«Удержать, что достигнуто»

Сергей Баранов считает, что размер фитнес-рынка на Кубани может быть в полтора-два раза больше, чем сегодня: работающие клубы загружены на 95–98% и не покрывают потребностей населения города в фитнес-услугах. Одни из главных причин — стремительно растущая миграция в Краснодарский край и рост городов, за которой фитнес-индустрия не поспевает.

В результате не во всех районах крупных городов края фитнес-услуги доступны, не говоря уже о небольших населенных пунктах. Даже в кубанской столице эта проблема стоит остро. «Люди тренировались бы больше, но полноформатные фитнес-клубы есть не во всех районах, а ехать в другой, простаивая в краснодарских пробках, не очень хочется. Далеко не все готовы проходить эти испытания, особенно начинающие свой фитнес-путь краснодарцы, которым и так сложно заставить себя регулярно посещать тренажерный зал. Значительный потенциал для открытия новых фитнес-клубов я вижу в направлениях, куда Краснодар стремительно растет — западном и северо-восточном районах города»,— говорит господин Баранов.

Глава ассоциации говорит, что активный рост фитнес-индустрии на Кубани сдерживает слабая коммуникация с властью. Новые объекты (земельные участки, инженерные сети, электрические мощности) согласовывают очень долго, в лучшем случае на это уходит год.

«Это очень охлаждает инвесторов в их желании открывать новые клубы. Фитнес-клуб полного формата (с бассейнами, многофункциональным игровым кортом) — это сложная инженерная система, где много составляющих, которые направлены на то, чтобы человеку было комфортно и безопасно тренироваться, получать результат. Такие проекты требуют значительных финансовых затрат, сроков окупаемости, и хотелось бы, чтобы власти региона поддерживали и помогали фитнес-операторам в реализации таких проектов, уделяли внимание отрасли — так как она занимается очень важным делом: оздоравливает и повышает качество жизни жителей нашего края,— как это делается в других регионах»,— говорит Сергей Баранов

Сергей Баранов предполагает, что в ближайшее время в городе и крае откроются только те проекты, которые находятся на завершающем этапе строительства. «В сегодняшней ситуации открытие крупного фитнес-клуба с нуля — история из разряда фантастических. Сегодня основная задача — удержать то, что уже достигнуто, продолжать предоставлять качественные услуги и вовлекать как можно больше людей в здоровый образ жизни»,— резюмирует эксперт.

Маргарита Синкевич

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