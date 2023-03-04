С Крыма скинули процент

Негативный опыт прошлого года вынуждает крымских отельеров гибче подходить к ценообразованию. В результате полуостров стал самым доступным среди внутренних курортных направлений. Это привело к некоторой стабилизации спроса, но пока продажи туров в Крым на треть отстают от уровня до февраля 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Размещение в отелях Крыма весной обходится туристам в среднем на 30–40% дешевле, чем годом ранее, что сделало полуостров самым доступным из внутренних курортных направлений. Об этом “Ъ” рассказала представитель «Интуриста» Дарья Домостроева. По ее словам, динамика объясняется гибкой ценовой политикой средств размещения, скидки у которых варьируются от 10% до 70%.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин называет Крым единственным курортом, который в этом году не корректировал среднюю стоимость размещения, тогда как тарифы в Краснодарском крае и Абхазии выросли в среднем на 10–15%. Крым держит цены на уровне 2022 года, а тарифы в Анапе и Сочи выросли на 15%, подтверждают в «Алеане». По словам представителя компании, сейчас отдых в Крыму стоит на 30% дешевле, чем в Сочи, и на 15%, чем в Анапе. Многие небольшие отели еще не открыли продажи, не понимая, каким будет сезон, добавили в «Алеане».

Согласно Ostrovok.ru, размещение в Крыму на весну в среднем стоит 3,65 тыс. руб. за ночь, что на 17% меньше, чем годом ранее. Размещение в Алуште за год подешевело на 34%, до 3,8 тыс. руб., в Ялте — на 17%, до 4,8 тыс. руб., в Севастополе — на 15%, до 3,8 тыс. руб., в Керчи — на 4%, до 2,5 тыс. руб. год к году. В Tvil.ru говорят о снижении средней стоимости ночи на 10% за год, в коттеджах — на 12,7%. Глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова говорит, что у небольших крымских отелей средние цены на лето остаются на уровне 2022 года, а при акциях раннего бронирования скидки могут быть до 25%. На остальных популярных курортных направлениях Travelata.ru отмечает рост цен. Средний чек при бронировании туров на весну с размещением в Адлере за год вырос на 12,6%, до 46,4 тыс. руб., в центре Сочи — на 10,5%, до 55,4 тыс. руб., в горном кластере — на 22,1%, до 78,9 тыс. руб.

По словам Дарьи Домостроевой, снижение цен стало одним из факторов стабилизации спроса на отдых в Крыму, и сейчас регион находится на втором месте по востребованности на весну, хотя ранее был аутсайдером. Сергей Ромашкин оценивает спрос на Крым на весну—лето в 65% от продаж до начала боевых действий на Украине и ограничения работы аэропорта Симферополя, тогда как ранее спад достигал 50%.

Он допускает, что интерес к полуострову продолжит расти и к лету разрыв сократится до 25%. «В прошлом году многие туристы рассчитывали на открытие аэропорта, а в этом уже настроились, что добираться, вероятно, придется другими способами»,— говорит господин Ромашкин.

Директор по развитию Tvil.ru Оксана Шустикова указывает и на изменение предпочтений крымских туристов: направление чаще рассматривают как место для активных путешествий, а не курорт для семейного отдыха. По ее словам, число бронирований от туристов-одиночек, к которым часто относятся и путешественники, за год выросло на 5%. В Ostrovok.ru пока оценивают долю Крыма в структуре забронированных ночей на весну в 1% против 16% годом ранее. У «Слетать.ру» на долю Крыма приходится менее 5% продаж.

Сергей Ромашкин добавляет, что негативный информационный фон последних двух недель, включая сообщения о происшествиях с беспилотными летательными аппаратами, пока не повлиял на потребителей. «Настроившиеся на путешествие туристы уже понимают, что берут на себя какие-то риски»,— отмечает он. Хотя в условиях общей нестабильности четко прогнозировать ситуацию сложно. Господин Ромашкин вспоминает, что после 24 февраля 2022 года были отменены около 60% ранних бронирований по России. Другой собеседник “Ъ” на туррынке указывает, что в этом году явные проблемы наблюдаются лишь с программами в Курскую, Белгородскую и Брянскую области: «Мы даже не пытаемся формировать по ним предложение».

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев