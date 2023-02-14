Крым прикрывает неприкрытое

Госсовет Крыма обсудил нравственность отдыхающих. Представители полиции предложили ввести административную ответственность за появление в обнаженном виде в общественных местах на территории республики, в том числе на пляжах. Депутаты поддержали идею, пообещав проработать вопрос на законодательном уровне. А спикер Госсовета Владимир Константинов посетовал, что взрослые нудисты берут с собой на пляжи детей, что «противоречит нашим ценностям». Он пожурил полицейских за необъяснимую, по его мнению, «мягкость» по отношению к обнаженным гражданам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Госсовете Крыма 14 февраля состоялось заседание комитета по туризму, курортам и спорту. На нем представитель МВД Крыма Ольга Алексеева (курирует работу по делам несовершеннолетних, а также деятельность участковых уполномоченных) предложила законодательно урегулировать вопрос нудизма. По ее словам, местным и республиканским властям необходимо обратить внимание на работу нудистских пляжей, особенно тех, что не спрятаны от детских глаз. «В Коктебеле, например, на центральной набережной нет даже ограждений,— заявила госпожа Алексеева.— Но привлечь данных лиц за нахождение в обнаженном виде в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях проблематично, поскольку отсутствует состав, подпадающий под данный вид поведения».

Решение проблемы представитель МВД видит в корректировке закона Республики Крым «Об административных правонарушениях в РК». Она предложила включить в него положения об ответственности за нахождение в обнаженном виде в местах общего пользования, в том числе на пляжах.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заверил, что местные законодатели проработают эту инициативу на правовом уровне, чтобы понимать дальнейшие перспективы ее принятия. Он добавил, что никто не мешает правоохранителям уже сейчас вести себя более жестко с обнаженными отдыхающими. «Эта мягкость необъяснима,— пожурил он госпожу Алексееву.— В некоторых вопросах мы говорим, что действуем жестко, а тут совершенно непонятно. Нудисты приводят с собой детей, и в таком виде происходит их воспитание. Безусловно, это противоречит нашим ценностям». По итогам заседания главам муниципалитетов Крыма было рекомендовано принять скорейшие меры по переоборудованию нудистских пляжей, а также по их переносу подальше от глаз граждан.

В комитете по законодательству Госсовета РК сообщили “Ъ”, что вопрос о наказании за «голый отдых» будет рассмотрен в ближайшее время, но речь пойдет именно об общественных местах. Депутаты обещают изучить опыт соседних регионов. Как утверждают в Госсовете, в Сочи нудистов с прошлого лета привлекают к ответственности за мелкое хулиганство. Им назначают штрафы 500–1000 руб., а самых злостных нарушителей могут арестовать на 15 суток.

По данным Министерства курортов Крыма, практически в каждом курортном уголке полуострова есть нудистские пляжи, при этом большинство из них — дикие. Наиболее популярные из них — в Коктебеле, Орджоникидзе, Любимовке, Лисьей Бухте, Ласпи, Евпатории и на мысе Казантип.

Александр Дремлюгин, Симферополь