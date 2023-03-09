На стыке культурологии и сопромата

Преподаватели Института бизнеса и дизайна (B&D) рассказали корреспонденту Ольге Грибовой о том, как они развивают связи дизайна с наукой, преодолевают установившийся в дизайне кризис понятий и воспитывают поколение молодых специалистов, которому предстоит обеспечить самоидентификацию российского дизайна в новом, многополярном мире.

Кризис восприятия

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Может показаться, что сегодня само понятие дизайна в современном российском обществе дискредитировано. Проблема в широко распространенном поверхностном подходе к обучению в этой области, уверена руководитель профиля «Дизайн костюма» в B&D Элина Андросова. «Всевозможные краткосрочные дизайнерские курсы, очень популярные в последние годы, дают своим выпускникам сильно ограниченное представление о предмете и о культуре в целом, которое затем транслируется в общество»,— отмечает эксперт.

«Краткосрочные курсы дизайна тоже нужны и важны, и это нелегкий труд — на таких курсах преподавать,— уверен руководитель профиля "Архитектурная среда и дизайн" Владислав Савинкин.— Но что ты можешь дать своим студентам, если у тебя программа от силы два года? Да просто рассказать, какая интересная это профессия, и обучить каким-то элементарным практикам — не больше».

В противовес таким курсам Институт бизнеса и дизайна — место, где студенты получают полноценное высшее образование в сфере дизайна. Программы вуза включают довузовскую подготовку для старших школьников и выпускников колледжей, бакалавриат, магистратуру и курсы профессиональной переподготовки. В общей сложности здесь обучают специалистов в 16 направлениях, охватывающих все мыслимые сферы дизайна — от архитектуры, моды и иллюстрации до дизайна игр и цифровых продуктов.

Преподают в B&D опытнейшие деятели отечественной индустрии: у большинства свои студии, а сами они учились еще в те времена, когда слова «дизайн» в русском языке еще не было,— на архитекторов, проектировщиков, модельеров, искусствоведов. Термин «дизайн» пришел к нам из-за рубежа лет 30 назад — и примерно тогда (в 1995 году), отвечая требованию времени, был основан B&D.

Дизайн как наука

Дизайн как предметная область лежит на стыке широкого спектра научных дисциплин: от истории искусств до культурологии и социологии, от урбанистики до сопромата. И хотя студентам Института бизнеса и дизайна не приходится сдавать экзамены по всем этим разделам знаний, образовательные программы вуза построены с учетом широчайшего научного базиса.

Практикуемый в вузе подход к обучению позволяет воспитывать специалистов, свободно ориентирующихся в глубине и многогранности своей предметной области, понимающих ее связь с колоссальным историческим, культурным и социальным контекстом, способных отследить, как она развивается в настоящем моменте — будь то урбанистика, дизайн костюма или проектирование интерфейсов. Все это обеспечивает выпускникам вуза высокую конкурентоспособность, а отечественный дизайн в целом получает шанс не скатиться в стагнацию и эпигонство.

Помимо основателей успешных дизайн-студий среди преподавателей вуза профессора, доценты, кандидаты и доктора наук, регулярно публикующиеся в научных и отраслевых изданиях. Кроме того, ежеквартально вуз выпускает научно-практический журнал «Бизнес и дизайн ревю» — рецензируемое издание, включенное в Российский индекс научного цитирования. В нем публикуются новейшие фундаментальные и прикладные исследования в области графического и средового дизайна, менеджмента, экономики, а также педагогики. Авторами выступают как преподаватели и студенты B&D, так и специалисты из других отечественных вузов.

Практико-ориентированное обучение

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В начале 1990-х Институт бизнеса и дизайна создавался в качестве ответа на потребность российского общества в специалистах, готовых созидать и развивать окружающую нас материальную и цифровую среду — облекать ее в комфортные, эффективные и эстетичные формы. Выполнение этой миссии было бы немыслимым без практикоориентированного подхода в обучении и ориентации на запросы рынка.

Вуз на постоянной основе сотрудничает со 150 компаниями, брендами, организациями и учреждениями — от «Сбера» и Сколтеха до «Союзмультфильма», ЦУМа и Пушкинского музея. Такие партнерства позволяют постоянно актуализировать образовательные программы. «Все наши выпускники востребованны,— говорит Андрей Волков.— И понятно почему: мы ведь очень тесно взаимодействуем с работодателями. Буквально ходим к ним и спрашиваем об их требованиях, советуемся, чему конкретно и как обучать. Все это ложится в наши программы».

Кроме того, уже со второго года обучения студенты на правах обязательных практик и стажировок вовлекаются в работу над производственными задачами реальных работодателей — партнеров вуза. Такой задачей быть заказ на создание логотипа или серии эскизов целой модной линейки, проектирование предмета мебели или целого здания. Выполняя такие заказы при наставничестве своих преподавателей, уже со второго курса учащиеся формируют портфолио, выстраивают профессиональные связи и получают реальный опыт, а часто еще и роялти (если результат их труда впоследствии идет в серию и продается).

Работа над такими заказами в вузе ведется комплексно, в форме межфакультетского взаимодействия — благо спектр специальностей, которым здесь обучают, позволяет выполнять полный цикл работ над проектами любой сложности. А студенты при этом осваивают тонкости командной работы и взаимодействия с коллегами.

«Понятно, что далеко не все студенты мотивированы и активны,— говорит Владислав Савинкин,— всегда есть те, кого нужно подталкивать. Но самых целеустремленных наши партнеры-работодатели нанимают еще в ходе обучения». В целом 78% выпускников института после выпуска трудятся по специальности (и это сравнительно высокий показатель). 82% при этом устраиваются на работу в различные компании, а 18% открывают собственный бизнес или создают свой бренд.

У обучающихся по профилю «Дизайн костюма» дипломной работой и вовсе служит создание собственного стартапа. «Наши студенты выходят с четвертого курса с собственным брендом и налаженными продажами,— отмечает Элина Андросова,— к окончанию обучения они уже полностью интегрированы в поле индустрии дизайна и костюма». Согласно статистике вуза, около 16% обучающихся по профилю «Дизайн костюма» имеют собственный доход по профессии уже на втором курсе, а к четвертому эта доля вырастает до 63%.

Геополитический кризис — лучшее время, чтобы податься в дизайнеры

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В Институте бизнеса и дизайна убеждены, что нынешний период смены геополитической парадигмы и санкционного давления на российскую экономику открывает перед отечественными дизайнерами, особенно начинающими, невиданные ранее перспективы. Прямо сейчас такие специалисты востребованы как никогда.

«В последний год количество вакансий все возрастает,— констатирует Владислав Савинкин,— даже если смотреть только на крупные компании. Сегодняшняя ситуация дает возможность проявлять себя — зарубежный слой ушел, и все в наших руках».

Процесс глобализации себя исчерпал, и в последние годы становится все яснее, что общества по всему миру — российское в частности — движутся по пути так называемой глокализации. Заключается она в том, что глобальный информационный, технологический и культурный обмен никуда не денется — мир столь многополярен и сложен, что никакие санкции этот обмен не отменят (к слову, студенты Института бизнеса и дизайна продолжают участвовать и занимать призовые места в конкурсах и биеннале по всему миру — от Великобритании и Италии до Перу). Однако, как ни парадоксально, локальные различия между обменивающимися сторонами будут усиливаться.

Проистекают эти различия из географии, экономики, истории и культуры. Тут поведение обществ похоже на образ действий отдельных индивидов — им хочется выражать себя, самоопределяться, подчеркивать свои ценности. И помочь современному российскому обществу в этом — важная миссия отечественного дизайна.

Теме самоопределения посвящен масштабный исследовательский проект Института бизнеса и дизайна, целью которого является возрождение российской идентики в моде. Проект был запущен в 2022 году на кафедре дизайна костюма. Ее преподаватели и студенты ведут прикладные исследовательские работы, выявляя элементы, выражающие российскую идентичность — в частности, проводят опросы среди потребителей, знакомятся с опытом участников индустрии со всей России, исследуют образцы материалов.

«Весь мир сейчас говорит об экологичности — и это действительно очень острая повестка,– подчеркивает Элина Андросова,– но Запад об этом почему-то задумался только в последние десятилетия, а конкретно у нас, в России, экологичность и рациональное отношение к ресурсам было частью культуры всегда. Вспомните хотя бы знаменитый русский лён — экологически чистый материал, который мы когда-то поставляли в Америку и Европу».

Помимо материалов объектами поиска выступают формы и колористические решения. «В разных регионах нашей необъятной страны колористические предпочтения серьезно разнятся,– говорит Андросова,– потому, что различается восприятие цвета. И это необходимо учитывать, если вы хотите создать моду, которая бы выражала нашу, российскую, идентичность».

Результаты исследования найдут отражение в коллекциях студентов Института бизнеса и дизайна, которые будут широко демонстрировать на открытых площадках. В вузе ожидают, что этот проект послужит укреплению здорового патриотизма и стимулирует интерес к отечественным производителям.

«Все сейчас говорят об импортозамещении, но мне не нравится этот термин,— замечает Андрей Волков.— Ведь он звучит так, словно нам жизненно необходимо что-то импортное, что-то, без чего мы обречены, что нам сейчас приходится "замещать". Так вот давайте не "замещать импортное", а наконец-таки "создавать свое", уникальное и самобытное, наполненное нашими смыслами и отвечающее нашим целям».

Материал подготовила Ольга Грибова