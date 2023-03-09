Базовый принцип

Кафедре моделирования физико-технологических процессов разработки месторождений, открытой при поддержке ЛУКОЙЛа, исполняется десять лет. За это время компания создала научно-образовательную инфраструктуру для обеспечения отечественного топливно-энергетического комплекса квалифицированными инженерными кадрами. «Ъ-Наука» рассказывает об основных подходах в обучении и востребованных специальностях, которые можно получить на базовых кафедрах ЛУКОЙЛа.

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Новое поколение

Вопросом обучения новых поколений высококвалифицированных сотрудников в ЛУКОЙЛе вплотную занялись в начале 2010-х годов. Поэтапно была создана образовательная система из базовых кафедр в ведущих профильных вузах страны.

Сегодня таких кафедр 11, пять из них создано на базе «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга». Обучение по востребованным в ТЭКе специальностям можно пройти в Российском государственном университете нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Пермском национальном исследовательском политехническом университете, Тюменском индустриальном и Волгоградском государственном техническом университетах, Астраханском государственном техническом университете. В 2023 году завершится строительство филиала Пермского политеха — Образовательного центра в Когалыме.

Ключевая особенность всех базовых кафедр ЛУКОЙЛа — тесная интеграция образования, науки и производства. Студенты не только изучают теорию, но и участвуют в научно-исследовательской работе. Например, изобретают и совершенствуют технологии разработки сложнейших месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, оптимизируют подходы к оценке экономических перспектив освоения нефтегазовых ресурсов и утилизации попутного газа — полный список научных направлений включает десятки пунктов.

Статистика показывает высокую востребованность выпускников базовых кафедр ЛУКОЙЛа: по окончании вуза более 95% студентов трудоустраиваются по специальности, более половины выпускников становятся сотрудниками группы ЛУКОЙЛ.

Образование с ЛУКОЙЛ 1. Базовая кафедра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» — кафедра инновационного менеджмента Количество магистерских программ 2, «Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой промышленности» (очная) и «Инновационные технологии в управлении производственными отношениями и человеческим капиталом нефтегазовой компании» (очно-заочная) Численность обучающихся на кафедре 38 человек Количество ППС с учеными степенями к общей численности ППС 100% Процент трудоустройства выпускников в организациях группы ЛУКОЙЛ 50% (2019 год) 2. Базовая кафедра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» — кафедра моделирования физико-технологических процессов разработки месторождений Дата создания 21 марта 2013 года Количество магистерских программ 1, «Моделирование физико-технологических процессов разработки нефтегазовых месторождений», направление «Нефтегазовое дело» Численность обучающихся на кафедре 45 человек Количество ППС с учеными степенями 100% к общей численности ППС Процент трудоустройства выпускников 71% 3. Базовая кафедра Пермского национального исследовательского политехнического университета «Нефтегазовый инжиниринг» Дата создания 2014 год Кафедра выпускающая с 2019 года Направления подготовки, по которым осуществляется обучение горно-нефтяной факультет, кафедра «Нефтегазовые технологии», направление «Нефтегазовое дело» Количество магистерских программ 5. Основная программа «Управление нефтегазовыми активами» (10 человек), а также участие в реализации магистерских программ «Технология разработки нефтяных месторождений», «Технология заканчивания и крепления скважин», «Трубопроводный транспорт углеводородов», «Технология разработки интеллектуальных месторождений» Численность студентов на всех магистерских программах 54 человека 4. Базовая кафедра Тюменского индустриального университета Кафедра выпускающая с 2018 года Количество магистерских программ 1, «Восстановление работоспособности скважин и продуктивного пласта» (основная) Численность студентов в 2019 году 23 человека На кафедре практикуется практико-модульное обучение (ПМО) по программам магистратуры и бакалавриата. Подготовка на кафедре ведется в рамках практико-модульного обучения: Нефтегазовое дело. Строительство. Технология геологической разведки Численность студентов по ПМО 44 человека 5. 30 октября 2017 года на ученом совете Волгоградского государственного технического университета было принято решение об организации кафедры «Современные нефтегазовые технологии» на базе филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ВолгоградНИПИморнефть» в Волгограде Количество ППС с учеными степенями к общей численности ППС 100% Направления подготовки, по которым осуществляется обучение переподготовка сотрудников филиала, подготовка бакалавров и магистров 6. Базовая кафедра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина «Возобновляемые источники энергии» в ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» Дата создания 29 августа 2017 года Количество преподаваемых дисциплин 7 Численность магистрантов 13 человек Количество магистерских программ 1, «Возобновляемые источники энергии» 7. Базовая кафедра Волгоградского государственного технического университета «Экономика энергетического комплекса» на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Дата создания 6 июня 2017 года 8. Базовая кафедра учетно-аналитической и налоговой экспертизы в Волгоградском государственном университете на базе ООО ЛУКОЙЛ-МЦПБ Дата создания 1 сентября 2018 года 9. Базовая кафедра Пермского национального исследовательского политехнического университета «Инновационные технологии добычи нефти и газа» на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Дата создания 11 июля 2018 года Реализуемая магистерская программа «Технология разработки интеллектуальных месторождений» 10. Базовая кафедра Пермского национального исследовательского политехнического университета «Переработка нефти и газа» на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Дата создания 13 августа 2019 года Реализуемая магистерская программа «Технология разработки интеллектуальных месторождений» 11. Базовая кафедра «Морские нефтегазовые технологии» Астраханского государственного технического университета в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Дата создания 26 мая 2022 года Реализуемая магистерская программам «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений»

Практика и теория

В учебном 2022/23 году на кафедре моделирования физико-технологических процессов разработки месторождений в Губкинском университете проходят обучение 45 магистрантов. В общей сложности студенты изучают 11 дисциплин, в качестве преподавателей выступают как научные консультанты, так и практики — специалисты ЛУКОЙЛа. Например, около 30 сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» на регулярной основе читают лекции и проводят обучающие семинары на базовой кафедре в Губкинском.

По окончании вуза молодым специалистам предстоит решать серьезные задачи по освоению месторождений — от внедрения новейших технологий геологоразведки, разработки и повышения нефтеотдачи пластов до обеспечения надежности и экологической безопасности отраслевой инфраструктуры. Визуализировать производственные процессы позволяет мультимедийное оборудование, использование инженерных симуляторов, цифровых двойников месторождений.

С 2020 года при кафедре создан Центр сопровождения разработки месторождений, который является площадкой для профессионального инженерного общения и обмена опытом реализации нефтегазовых проектов по геолого-технологическому моделированию, подсчету запасов и проектированию разработки месторождений компании.

В результате молодые специалисты свободно ориентируются в новейших технологиях, имеют опыт реализации проектов, понимают специфику работы и полностью готовы двигать отрасль вперед.

Первая инновационная

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ЛУКОЙЛ одним из первых оценил важность инновационного подхода в нефтегазовой отрасли, начал подготовку профильных специалистов. В марте отпразднует 12-летие и кафедра инновационного менеджмента, созданная в 2011 году на факультете международного энергетического бизнеса Губкинского университета.

Кафедра готовит экспертов в области управления инновациями и инжиниринговыми проектами по двум магистерским программам: «Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой промышленности» и «Инновационные технологии в управлении производственными отношениями и человеческим капиталом нефтегазовой компании».

Качественная подготовка, знание отраслевой специфики и навыки в области управления инновациями обеспечивают выпускникам кафедры инновационного менеджмента высокую конкурентоспособность на рынке труда.

Низкоуглеродное развитие

Одним из практических шагов компании по реализации стратегии низкоуглеродного развития страны стало создание третьей базовой кафедры возобновляемых источников энергии в Губкинском университете в 2017 году.

Список программ кафедры охватывает практически весь спектр ВИЭ-тематики — от проектирования, строительства и эксплуатации солнечных и ветровых электростанций до технологий водородной энергетики, декарбонизации и прогнозирования.

Студенты кафедры проходят стажировку в ЛУКОЙЛе, а также ведущих компаниях сегмента возобновляемой энергетики.

Регионы добычи

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ЛУКОЙЛ сотрудничает не только со столичными вузами, традиционно подготовка инженерных кадров ведется в регионах.

В сентябре 2014 года в Пермском политехе была создана базовая кафедра «Нефтегазовый инжиниринг». Ее студенты изучают программы «Технологии разработки нефтяных месторождений», «Технологии заканчивания и крепления скважин», а также «Трубопроводный транспорт углеводородов». Кроме того, кафедра готовит аспирантов по геологическим и геологоразведочным специальностям.

В октябре 2016 года в Тюменском индустриальном университете открылась базовая кафедра «КогалымНИПИнефть». Обучение ведется по программе «Восстановление работоспособности скважин и продуктивного пласта», с этого года добавится курс «Комплексное развитие месторождений нефти и газа».

В 2018 году в Волгоградском государственном техническом университете появилась базовая кафедра ЛУКОЙЛа — «Современные нефтегазовые технологии». Здесь готовят экспертов по программе «Химические методы повышения нефтеотдачи пластов». Первый набор состоялся в 2022 году, первый выпуск магистров ожидается в 2024-м.

Самая молодая базовая кафедра была создана в 2022 году — «Морские нефтегазовые технологии» Астраханского государственного технического университета. Здесь обучение ведется по магистерской программе «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений».

По окончании строительства Образовательного центра в Когалыме в текущем году в филиале Пермского политеха смогут проходить обучение 380 студентов, а кампус в Западной Сибири станет одним из самых престижных центров подготовки специалистов ТЭКа.

Базовые кафедры в регионах работают по тем же принципам, что и столичные — магистранты на время обучения трудоустраиваются в подразделения ЛУКОЙЛа, осваивают теоретическую часть программы, параллельно под началом опытных наставников решают производственные задачи на предприятиях.

Планы на ближайшее будущее у всех базовых кафедр схожи: расширять направления подготовки студентов с учетом востребованных в энергетике специальностей, чтобы передовое техническое образование с гарантией трудоустройства в ТЭКе становилось доступно все большему числу молодых специалистов.

Ольга Грибова