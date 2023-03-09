Базовый принцип

Кафедре моделирования физико-технологических процессов разработки месторождений, открытой при поддержке ЛУКОЙЛа, исполняется десять лет. За это время компания создала научно-образовательную инфраструктуру для обеспечения отечественного топливно-энергетического комплекса квалифицированными инженерными кадрами. «Ъ-Наука» рассказывает об основных подходах в обучении и востребованных специальностях, которые можно получить на базовых кафедрах ЛУКОЙЛа.
Фото: Предоставлено ПАО «Лукойл»
Новое поколение
Вопросом обучения новых поколений высококвалифицированных сотрудников в ЛУКОЙЛе вплотную занялись в начале 2010-х годов. Поэтапно была создана образовательная система из базовых кафедр в ведущих профильных вузах страны.
Сегодня таких кафедр 11, пять из них создано на базе «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга». Обучение по востребованным в ТЭКе специальностям можно пройти в Российском государственном университете нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Пермском национальном исследовательском политехническом университете, Тюменском индустриальном и Волгоградском государственном техническом университетах, Астраханском государственном техническом университете. В 2023 году завершится строительство филиала Пермского политеха — Образовательного центра в Когалыме.
Ключевая особенность всех базовых кафедр ЛУКОЙЛа — тесная интеграция образования, науки и производства. Студенты не только изучают теорию, но и участвуют в научно-исследовательской работе. Например, изобретают и совершенствуют технологии разработки сложнейших месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, оптимизируют подходы к оценке экономических перспектив освоения нефтегазовых ресурсов и утилизации попутного газа — полный список научных направлений включает десятки пунктов.
Статистика показывает высокую востребованность выпускников базовых кафедр ЛУКОЙЛа: по окончании вуза более 95% студентов трудоустраиваются по специальности, более половины выпускников становятся сотрудниками группы ЛУКОЙЛ.
Образование с ЛУКОЙЛ
Практика и теория
В учебном 2022/23 году на кафедре моделирования физико-технологических процессов разработки месторождений в Губкинском университете проходят обучение 45 магистрантов. В общей сложности студенты изучают 11 дисциплин, в качестве преподавателей выступают как научные консультанты, так и практики — специалисты ЛУКОЙЛа. Например, около 30 сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» на регулярной основе читают лекции и проводят обучающие семинары на базовой кафедре в Губкинском.
По окончании вуза молодым специалистам предстоит решать серьезные задачи по освоению месторождений — от внедрения новейших технологий геологоразведки, разработки и повышения нефтеотдачи пластов до обеспечения надежности и экологической безопасности отраслевой инфраструктуры. Визуализировать производственные процессы позволяет мультимедийное оборудование, использование инженерных симуляторов, цифровых двойников месторождений.
С 2020 года при кафедре создан Центр сопровождения разработки месторождений, который является площадкой для профессионального инженерного общения и обмена опытом реализации нефтегазовых проектов по геолого-технологическому моделированию, подсчету запасов и проектированию разработки месторождений компании.
В результате молодые специалисты свободно ориентируются в новейших технологиях, имеют опыт реализации проектов, понимают специфику работы и полностью готовы двигать отрасль вперед.
Первая инновационная
Фото: Предоставлено ПАО «Лукойл»
ЛУКОЙЛ одним из первых оценил важность инновационного подхода в нефтегазовой отрасли, начал подготовку профильных специалистов. В марте отпразднует 12-летие и кафедра инновационного менеджмента, созданная в 2011 году на факультете международного энергетического бизнеса Губкинского университета.
Кафедра готовит экспертов в области управления инновациями и инжиниринговыми проектами по двум магистерским программам: «Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой промышленности» и «Инновационные технологии в управлении производственными отношениями и человеческим капиталом нефтегазовой компании».
Качественная подготовка, знание отраслевой специфики и навыки в области управления инновациями обеспечивают выпускникам кафедры инновационного менеджмента высокую конкурентоспособность на рынке труда.
Низкоуглеродное развитие
Одним из практических шагов компании по реализации стратегии низкоуглеродного развития страны стало создание третьей базовой кафедры возобновляемых источников энергии в Губкинском университете в 2017 году.
Список программ кафедры охватывает практически весь спектр ВИЭ-тематики — от проектирования, строительства и эксплуатации солнечных и ветровых электростанций до технологий водородной энергетики, декарбонизации и прогнозирования.
Студенты кафедры проходят стажировку в ЛУКОЙЛе, а также ведущих компаниях сегмента возобновляемой энергетики.
Регионы добычи
Фото: Предоставлено ПАО «Лукойл»
ЛУКОЙЛ сотрудничает не только со столичными вузами, традиционно подготовка инженерных кадров ведется в регионах.
В сентябре 2014 года в Пермском политехе была создана базовая кафедра «Нефтегазовый инжиниринг». Ее студенты изучают программы «Технологии разработки нефтяных месторождений», «Технологии заканчивания и крепления скважин», а также «Трубопроводный транспорт углеводородов». Кроме того, кафедра готовит аспирантов по геологическим и геологоразведочным специальностям.
В октябре 2016 года в Тюменском индустриальном университете открылась базовая кафедра «КогалымНИПИнефть». Обучение ведется по программе «Восстановление работоспособности скважин и продуктивного пласта», с этого года добавится курс «Комплексное развитие месторождений нефти и газа».
В 2018 году в Волгоградском государственном техническом университете появилась базовая кафедра ЛУКОЙЛа — «Современные нефтегазовые технологии». Здесь готовят экспертов по программе «Химические методы повышения нефтеотдачи пластов». Первый набор состоялся в 2022 году, первый выпуск магистров ожидается в 2024-м.
Самая молодая базовая кафедра была создана в 2022 году — «Морские нефтегазовые технологии» Астраханского государственного технического университета. Здесь обучение ведется по магистерской программе «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений».
По окончании строительства Образовательного центра в Когалыме в текущем году в филиале Пермского политеха смогут проходить обучение 380 студентов, а кампус в Западной Сибири станет одним из самых престижных центров подготовки специалистов ТЭКа.
Базовые кафедры в регионах работают по тем же принципам, что и столичные — магистранты на время обучения трудоустраиваются в подразделения ЛУКОЙЛа, осваивают теоретическую часть программы, параллельно под началом опытных наставников решают производственные задачи на предприятиях.
Планы на ближайшее будущее у всех базовых кафедр схожи: расширять направления подготовки студентов с учетом востребованных в энергетике специальностей, чтобы передовое техническое образование с гарантией трудоустройства в ТЭКе становилось доступно все большему числу молодых специалистов.