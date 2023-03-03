Вирусолога не удовлетворил спутник

Как стало известно «Ъ», столичное Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) в кратчайшие сроки раскрыло совершенное 1 марта жестокое убийство авторитетного вирусолога, участника создания вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова. По данным следствия, он поссорился с приглашенным мужчиной-моделью из-за «количества и вида оказанных услуг», а в завязавшемся конфликте гость, отличающийся весьма внушительными габаритами, задушил субтильного ученого. Пресс-служба Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в котором работал господин Ботиков, сказала «Ъ», что не комментирует обстоятельства его гибели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники СКР в квартире убитого Андрея Ботикова

Фото: СК РФ Сотрудники СКР в квартире убитого Андрея Ботикова

Фото: СК РФ

По данным следствия, 48-летний вирусолог Ботиков отметил наступление весны в довольно необычной компании. Вечером 1 марта он пригласил к себе домой в квартиру на улице Рогова в Москве 29-летнего Алексея Змановского, известного в определенных кругах как модель.

По версии ГСУ СКР, примерно с 22:20 до 23:50 весьма габаритный гость, обладающий, согласно его анкете-резюме, 52-м размером одежды, ростом 180 см, карими глазами и низким голосом, оказывал «в адрес хозяина услуги интимного характера».

Что именно делали мужчины, неизвестно, однако «видом и количеством» оказанных ему услуг ученый в итоге остался недоволен, о чем заявил модели.

На почве возникшего конфликта, как полагает ГСУ СКР, у модели и возник «преступный умысел на убийство».

Алексей Змановский, по версии следствия, «предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своих действий и даже желая их наступления», подошел к вирусологу сзади, обхватил левой рукой его шею и давил предплечьем на горло господина Ботикова до тех пор, пока тот не перестал «подавать признаки жизни».

После этого Алексей Змановский сбежал, однако уже вечером следующего дня сотрудники Хорошевского межрайонного отдела ГСУ СКР, возбудившие уголовное дело по факту бытового убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), установили адрес модели по рекламе на профильных сайтах и задержали вероятного преступника. Ему, как следует из официального сообщения ведомства, уже предъявлено обвинение, а на допросе мужчина признал свою вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Змановский

Фото: Из личного архива Алексея Змановского Алексей Змановский

Фото: Из личного архива Алексея Змановского

Алексей Змановский, по данным следствия, совершает насильственные преступления не в первый раз. Вечером 3 марта по ходатайству ГСУ СКР его арестовал Хорошевский суд Москвы.

Погибший Андрей Ботиков, по данным его коллег, прожил яркую и насыщенную событиями научную жизнь. Он стал автором примерно полутора десятков запатентованных открытий в области вирусологии, в числе которых были, например, устройство для экспресс-анализа наличия заданного объекта в биологической среде сложного состава и диагностическая тест-система для выявления вируса гриппа птиц. Ученый открыл штамм гибридных культивируемых клеток мыши mus. musculus — 4f11, изучал циклогексаноксикарбонил-дипептид и его противовирусную активность в отношении вируса гепатита С.

Наконец, в период пандемии коронавируса господин Ботиков, работая под непосредственным руководством академика Александра Гинцбурга, стал одним из разработчиков известной в России и за рубежом вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»).

В пресс-службе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи тем не менее рассказать о научных достижениях коллеги не захотели. По мнению официального представителя НИЦ, говорить об Андрее Ботикове теперь имеет право «только следствие или Минздрав Российской Федерации».

Сергей Николаев