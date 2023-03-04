2 марта исполнилось 85 лет модельеру, телеведущему народному художнику РФ Вячеславу Зайцеву. Начав карьеру с пошива спецодежды для колхозниц, он вскоре покорил мировой олимп моды, не выбираясь из-за железного занавеса. Взгляды кутюрье, получившего на Западе прозвище Красный Диор,— в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О месте в профессии

«Я чувствовал всегда себя собакой на сене в нашей стране, понимаете? Потому что хорошо, что я есть, но лучше, чтобы меня не было» (из телепередачи «Познер» на «Первом канале», 2011 год).

О критике

«Мне бывает досадно, когда какая-нибудь девочка, едва окончившая факультет журналистики и начавшая пописывать о моде, мимоходом позволяет себе жутчайшую бестактность в мой адрес или в адрес другого модельера. Надо быть на одном уровне с тем, кого критикуешь» (в интервью газете «Коммерсантъ», 1998 год).

О призвании

«Я далек от политики. Я выбрал для себя свою религию, религию красоты, и ей служу… Я далек от бизнеса. И отсюда у меня масса трудностей. Но я счастлив, что я такой… Пускай я — уходящее поколение, но я служитель гармонии, а гармония вечна» (в эфире «Радио Свобода» (признано иностранным агентом), 1999 год).

Об отношении к жизни

«Часто на лице отражается внутреннее состояние — зависть, ненависть, желчь — отрицательное. Лично меня это не мучает. Накопленный негатив в себе не держу… Оттого и рожа ясная» (в интервью журналу «Огонек», 2000 год).

О самовосприятии

«Когда я родился, у нас в доме висел портрет Молотова, да еще и отец у меня Михаил, и меня назвали Вячеславом. Вячеслав Михайлович. Когда я узнал, что Молотов был такой лиходей, так некрасиво повел себя с женой, я подумал: боже мой, я не хочу быть Вячеславом Михайловичем! Поэтому все меня называют Слава — Слава Зайцев» (в интервью газете «Культура», 2012 год).

О долге

«Я не могу уйти из моды, потому что я, как Маленький принц, в ответе за тех, кого приручил. Многие клиенты меня не простят, если я уйду» (из телепередачи «Личные вещи» на «Пятом канале», 2017 год).

Об одиночестве

«Если в чем-то согрешил или был не прав, то считаю, что расплатился за это своим одиночеством. Но больше склоняюсь к мысли, что мое отшельничество — это расплата за талант, дарованный Всевышним» (в интервью журналу «Теленеделя», 2017 год).

О страхах

«В молодости меня за глаза называли странным. Многие преподаватели в институте недолюбливали. А все потому, что я любил шокировать. Ярко одеваться… Для меня самое страшное — быть как все» (в интервью журналу «Огонек», 2000 год).

О гармонии

«Без Зайцева звезды выглядят хреново. Пусть их наряды необычайно эффектны и богаты, но в них нет главного — гармонии. Отсутствует и мера вкуса. Ведь в нашем деле всё на чуть-чуть, важны нюансы и полутона, а не стоимость концертного наряда» (в интервью газете «Невское время», 2012 год).

О влиятельных людях

«Раиса Горбачева никогда не была моей клиенткой, но часто говорила, что я шью для нее. Однажды я спросил у нее об этом. Раиса Максимовна не смутилась, лишь ответила: "А разве вам неприятно»? Честно — нет. Никогда не любил работать с сильными мира сего и всегда старался отказаться от таких заказов» (в интервью журналу «Город женщин», 2015 год).

О прошлом

«Жили мы очень бедно, одевался я в детстве в то, что отдавали маме соседи. И эта нищета оставила свой отпечаток, недаром я всю жизнь очень бережлив» (в интервью журналу Starhit, 2017 год).

О чувстве стиля

«Многие считают меня консерватором, многие — монстром моды, но я считаю, что в этом есть их непонимание стиля, который я проповедую. Я считаю, что, как в свое время Пьер Карден сказал, чтобы иметь стиль, надо иметь огромное мужество» (из телепередачи «Временно доступен» на телеканале «ТВ Центр», 2010 год).

О преемственности

«Сколько мне отведено, столько и буду жить. Я спокойно отношусь и к жизни, и к смерти. Нужно завтра умереть — умру. Конечно, буду сожалеть, что не реализовал себя. Но, думаю, я уже смог себя клонировать. У меня много учеников» (в интервью журналу «Огонек», 2000 год).

О женщинах

«Женщина должна быть целомудренной. Эту "книгу" будет интересно читать, только если в ней присутствует тайна» (в интервью газете «Аргументы и факты», 2013 год).

О ценностях

«Наличие лейбла для некоторых людей означает определенную ступень благосостояния и чуть ли не общественного положения. Вещизм — опасная болезнь… Как же с подобным явлением бороться? Прежде всего воспитанием вкуса у нашей молодежи, умения разбираться в истинной ценности вещей — эстетической и функциональной, а не только чисто денежной» (из книги Вячеслава Зайцева «Этот многоликий мир моды»).

Подготовила Анастасия Винницкая