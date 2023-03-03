Вот и мармеладненько

На рассмотрении Федеральной службы по интеллектуальной собственности находится заявка АО «Кондитерская фабрика “Пермская”» на регистрацию товарного знака «Медведь Валера». Судя по его изображению, под этим брендом предприятие планирует выпускать мармелад в форме медвежат, похожий на жевательные конфеты ушедшей из РФ немецкой компании Haribo или мармеладных мишек «Бон Пари», которых производит в Перми швейцарская Nestle. Ранее руководство фабрики сообщало о поступающих запросах на импортозамещение. Новый проект на предприятии пока не комментируют. Эксперты считают, что проблем с запуском еще одной линейки мармелада у фабрики возникнуть не должно. Однако, по их мнению, предприятию будет сложно выйти на большой объем продаж этой продукции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Znakoved Фото: Znakoved

По данным сервиса Znakoved, заявка кондитерской фабрики «Пермская» на регистрацию товарного знака «Медведь Валера» поступила в Роспатент еще 22 декабря 2022 года, однако решение по ней пока не принято. При подаче заявки АО указало класс международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №30, к которому относятся кондитерские желейные фруктовые изделия. Судя по изображению товарного знака, которое содержится в документации, под ним предприятие планирует производить и продавать мармелад в форме медвежат.

Генеральный директор кондитерской фабрики «Пермская» Борис Швайцер сообщил, что регистрация бренда связана с новым проектом предприятия. Однако его подробности господин Швайцер раскрывать не стал, пояснив, что «пока идет только отработка технологии».

По данным источника, знакомого с проектом, фабрика планирует запустить производство новой линейки мармелада в рамках импортозамещения. Сейчас изготавливается пробная партия продукции.

Кондитерская фабрика «Пермская» была основана в 1892 году. Изначально это была кондитерская мастерская «Конфектория Судоплатова», в 1908 году она выросла до фабрики и стала называться «Кама». В конце 1950-х годов предприятие получило нынешнее название. В начале 1990-х оно было преобразовано в ОАО, а в 2016 году стало АО. Сейчас фабрика контролируется Борисом Швайцером, а также бизнесменами Александром Яцковым и Алексеем Пыхтеевым. В настоящее время предприятие выпускает более 120 наименований кондитерских изделий. В основном это шоколадные конфеты, а также в ассортименте фабрики есть вафли, пастилки, мармелад и конфеты из фруктового пюре. По данным Kartoteka.ru, в 2021 году выручка АО «Кондитерская фабрика “Пермская”» составила 820,1 млн руб., чистая прибыль — 11,6 млн руб.

Наиболее известный на рынке мармелад в форме медвежат выпускает немецкий производитель кондитерских изделий Haribo, который в апреле 2022 года сообщил торговым сетям о приостановке поставок продукции для российского рынка. Аналогичные конфеты под маркой «Бон Пари» производит швейцарская Nestle. Компания заявляла о приостановке в РФ только двух своих брендов — KitKat и Nesquik. Мороженое, леденцы и мармелад «Бон Пари» она продолжает производить и продавать в России. В частности, мармелад под этой маркой выпускает пермский филиал компании — ООО «Нестле Россия».

Осенью прошлого года господин Швайцер рассказал в интервью 59.RU, что после ухода части иностранных брендов с российского рынка фабрика стала получать запросы на импортозамещение. Тогда он сообщал, что предприятие занимается разработкой новых продуктов, но называть их не стал, объяснив, что компания «еще не вышла на финальную стадию».

Президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов не видит серьезных сложностей для запуска фабрикой новой линейки мармелада. «Это не уникальное производство для региона, технология уже разработана. К тому же само предприятие в настоящий момент выпускает аналогичную продукцию, значит подходящее оборудование имеется. Специфических ингредиентов в этом продукте тоже нет. Даже если поставки каких-то компонентов из-за рубежа прекратились, у нас есть местные производители, которые могут предоставить все необходимое. Единственная проблема, которая может возникнуть — трудности с приобретением нужных форм к оборудованию, если оно импортное, но, думаю, и это решаемо»,— полагает господин Белов.

В отделе маркетинга пермской сети «Купи домой» отметили, что название нового бренда кондитерской фабрики «Пермская» привлекает внимание. В то же время в торговой сети считают, что предприятию будет сложно выйти на большой объем продаж жевательного мармелада. «На этом рынке сегодня, помимо “Бон Пари”, есть серьезный отечественный конкурент — российская компания KDV. Она больше известна по бренду “Яшкино”, но у нее также есть широкий ассортимент мармелада под разными марками, аналогичного продукции “Бон Пари” и Haribo, только другой формы. При этом по качеству он не уступает мармеладу зарубежных компаний, а по цене гораздо дешевле, соответственно — продуктовым ритейлерам он намного интереснее. Но, вероятно, кондитерской фабрике удастся наладить сбыт нового продукта через крупные торговые сети, с которыми она в основном сотрудничает»,— считают в сети «Купи домой».

Екатерина Артемова