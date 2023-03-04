Спа с «ЮГА»

Анонсированный ранее городскими властями спа-комплекс на городском пляже в Перми может построить инвестор из Екатеринбурга. Как выяснил «Ъ-Прикамье», компания «ЮГА-Пермь», подконтрольная владельцу ООО «Уралинтерьер» Юрию Балуеву, намерена инвестировать в развитие территории в Камской долине 2,3 млрд руб. Там будет возведен комплекс, включающий гостиницу, несколько бассейнов и другую инфраструктуру для отдыха. Аналогичный проект компания уже строит в Екатеринбурге и планирует в Березниках. Эксперты считают проект перспективным и нужным для города.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Киммерлинг Фото: Максим Киммерлинг

Строительством SPA-комплекса и бассейнов под открытым небом в рамках реконструкции городского пляжа на правом берегу Камы Перми займется ООО «ЮГА-Пермь», сообщил собеседник, знакомый с проектом. В начале года его реализацию анонсировал глава Ленинского района Александр Русанов на заседании комитета гордумы по экономическому развитию. Тогда он не назвал инвестора проекта. По данным «Ъ-Прикамье», проект компании претендует на статус приоритетного инвестиционного проекта.

ООО «ЮГА-Пермь» было зарегистрировано в январе 2023 года в Перми с уставным капиталом 10 тыс. руб. Учредителями общества выступили Елена Солдатова и Дмитрий Шмидт. По информации «Ъ-Прикамье», компания контролируется бизнесменом из Екатеринбурга Юрием Балуевым. Ему принадлежит компания «Уралинтерьер», которая занимается поставкой отделочных и строительных материалов.

В прошлом году компания господина Балуева «Облик» также начала возведение оздоровительного комплекса в Екатеринбурге с объемом инвестиций 1,5 млрд руб. Связаться с ним «Ъ-Прикамье» не удалось. Гендиректор ООО «ЮГА-Пермь» Елена Солдатова пообещала ответить на запрос «Ъ-Прикамье» позже. В краевом минэке предложение инвестора пока не комментируют.

На своей странице в VK Юрий Балуев в декабре 2022 года публиковал данные о своей деловой поездке в Пермь, где принимал участие в совещании в правительстве Пермского края. Также он анонсировал распространение бренда «ЮГ» в других городах России.

По данным «Ъ-Прикамье», ООО «ЮГА-Пермь» запланировало возведение двух водно-оздоровительных комплексов на территории Пермского края с объемом инвестиций около 3 млрд руб. Компания намерена построить комплекс в Березниках и в Ленинском районе Перми, в районе Камской долины. Там компания просит предоставить в безвозмездное пользование три участка общей площадью 23 га. В Перми компания планирует возвести комплекс общей площадью 5,8 тыс. кв. м. Здесь разместится гостиница на 120 номеров, а также будет благоустроено около 100 тыс. кв. м территории природного парка и места массового отдыха у воды. Кроме того, инвестор собирается построить комплекс круглогодичных бассейнов, в том числе открытых бассейнов и центр водного спорта, вейк-парк, аттракционы, бани и сауны. Будут обустроены зоны отдыха и пешеходные дорожки, организована детская площадка и скалодром, а также площадка для культурно-массовых мероприятий.

Объем инвестиций в Перми составит 2,2 млрд руб., реализации проекта намечена поэтапно вплоть до 2026 года.

Аналогичный проект на меньшей площади компания планирует в Березниках. Инвестор намерен построить на участке 60 тыс. кв. м термальный комплекс площадью 4,9 тыс. кв. м с гостиницей из 21 номера и глэмпинг на 20 домов. Объем инвестиций составит 750 млн руб. Окончание строительства объекта запланировано к 2024 году.

Председатель комитета по инвестициям и управлению муниципальным имуществом Пермской городской думы, директор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный уверен в успехе проекта. «Я считаю, что самый лучший инвестор — тот, кто рискует своими деньгами. Значит, он профессионал в своей деятельности и максимально осторожно и выверенно подходит к тому, куда их потратить. Раз есть инвестор, который хочет вложиться в оздоровительный комплекс, значит у него есть на то предпосылки и обоснование. Есть деньги и понимание того, что будет спрос»,— полагает господин Бесфамильный. Он уточнил, что знаком с деятельностью инвестора и знает, что проект в Перми у компании не первый. Депутат также положительно оценил перспективу появления такого комплекса для города. «Строительство новой инфраструктуры, связанной с досугом, всегда плюс. Это дополнительные инвестиции, развлечения для граждан города — это всегда хорошо»,— заметил Михаил Бесфамильный.

Соучредитель парка им. Горького Рашид Габдуллин считает хорошей новостью возможность появления такого комплекса в Перми, учитывая, что в городе не так много подобной инфраструктуры. «Пляж, безусловно, интересный и востребованный, и если появился инвестор, который готов что-то организовать, то это в целом положительная вещь»,— говорит он. Господин Габдуллин подчеркнул, что будет замечательно, если комплекс будет рассчитан на круглогодичное обслуживание, а не только летом, так как в Перми лето нестабильное.

Ирина Суханова