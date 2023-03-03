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Коммерсантъ FM
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Путин подписал указ о сделках с ценными бумагами недружественных нерезидентов

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах, связанных с обращением ценных бумаг. В нем, в частности, описывается особый порядок сделок с ценными бумагами, приобретенными после 1 марта 2022 года у недружественных нерезидентов.

Документ устанавливает порядок сделок с ценными бумагами, учет прав на которые осуществляется российскими депозитариями, если эти сделки влекут за собой переход права собственности на эти бумаги.

Согласно указу, разрешения на сделки с акциями, купленными у владельцев из недружественных стран, выдаются Банком России и правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. В случае получения соответствующего разрешения позволены сделки по передаче акций российского акционерного общества, облигаций федерального займа, облигаций российского эмитента, а также акций российских эмитентов, полученных в результате погашения ценных бумаг иностранных эмитентов.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования и действует до отмены установленных им мер.

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