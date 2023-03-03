Семеро участников СВО с Урала попали в украинский плен

Семеро уральцев, участвующих в спецоперации России на территории Украины, попали в плен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Ранее эти военные числились без вести пропавшими.

«На днях рассказывал о списке пропавших без вести участников СВО из нескольких уральских регионов, чьи родственники обращались ко мне за помощью в их розыске. Неизвестно было: живы парни или нет. Сейчас пришла информация по семерым. Живы! В плену. Внесены в список на обмен»,— написал господин Иванов.

Всего в списке депутата было 20 человек. Сведения о местонахождении оставшихся 14 неизвестны. «По остальным ребятам продолжаем работать. Верю, найдем всех»,— отметил Максим Иванов.

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала о работе по возвращению военнослужащих из украинского плена. Она отметила, что к ней приходят обращения не только от родственников российских военных, но и от украинских матерей, разыскивающих своих детей, находящихся в российском плену.

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