Татьяна Мерзлякова рассказала о добре и мире

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова 22 февраля представит доклад о работе аппарата омбудсмена в 2022 году. Его ключевая тема — защита прав военнослужащих и гражданского населения в условиях специальной военной операции (СВО) на Украине. В отчете омбудсмена говорится о сохраняющемся недоверии граждан к сотрудникам полиции, жалобах на «предвзятость» судов, обеспечение медицинской помощью и отсутствие аптек в деревнях и селах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Мерзлякова увидела «дефицит доброты и человеческого отношения» во всех сферах общества

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Мерзлякова увидела «дефицит доброты и человеческого отношения» во всех сферах общества

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Большая часть отчетного доклада омбудсмена (копия есть в распоряжении «Ъ-Урал») так или иначе касается СВО: поддержка семей контрактников и мобилизованных, проблемы с выплатами военным и предоставление им социальных и банковских льгот и т.д. Однако ключевой темой, прослеживающейся на протяжении всего доклада, стал «дефицит доброты и человеческого отношения» во всех сферах общества. С этого доклад Татьяны Мерзляковой начинается, этим и заканчивается.

По мнению уполномоченного, за 25 лет существования аппарата омбудсмена, технические возможности стали цениться выше, чем «доброта» и «сердечность». Она отмечает, что в особенности это стало ощутимо после начала спецоперации на Украине.

«Звучало много критики о начале и ходе специальной военной операции. Часто заслуженной критики. Но без боли. А если мы начинаем критиковать всех и вся без боли, значит ли это, что нас волнует проблема? Время такое, что лучше быть вместе и вместе переживать нашу общую боль, и вместе верить в то, что победим»,— отметила госпожа Мерзлякова.

Она отметила, что общество поначалу не создало «атмосферу поддержки» как самих военнослужащих, так и их семей, однако отношение общества «с опозданием, но изменилось» после начала частичной мобилизации. Сложившаяся ситуация «создала новую страну, реальное гражданское общество», считает омбудсмен.

Прошедший год стал рекордным по числу обращений к уполномоченному по правам человека. Так, если за 2021 год в аппарат омбудсмена, а также к юристам и адвокатам, сотрудничающим с уполномоченным, поступило около 21,3 тыс. обращений, то в 2022 году — около 48,3 тыс. Ожидаемо, что подавляющее число обращений (35%) касалось защиты прав военнослужащих. Годом ранее подобных жалоб было менее 1%.

До начала мобилизации обращения от военных в основном касались поддержки их семей: устройства детей в детские сады, школы, лечения родных, выплат пособий на детей, выселения военнослужащего и членов его семьи из служебного жилья, регистрации ребенка по месту проживания родителей.

Однако после 21 сентября, когда началась частичная мобилизация, в аппарат уполномоченного стало приходить гораздо больше жалоб, а список проблем расширился. Так, возникли проблемы у граждан, которые находясь в запасе, не уведомляли военкоматы о болезнях, изменении семейного положения, образования, места работы, места жительства и т. д. Колоссально выросла нагрузка на медицинскую службу, в экстренном порядке проводившей военно-врачебную экспертизу, отметила омбудсмен.

Были случаи нарушения прав самих военнослужащих. Например, выявились массовые случаи, когда мобилизованным не оформляли надлежащим образом военные билеты, и в итоге из-за отсутствия статуса военнослужащего они не получали денежные выплаты. Напряженность удалось снизить после оперативного прибытия военкомов из субъектов Центрального военного округа в Еланский учебный центр и 32-й военный городок. «Тем не менее, в зоне проведения СВО оказались граждане без личных номеров в военных билетах, без жетонов, многие не успели оформить доверенности на родственников и передать данные своей банковской карты, что при смене ими телефона сделало невозможным выход в личный кабинет, и это также вызвало волну обращений»,— говорится в отчете Татьяны Мерзляковой.

Сложности возникали и с предоставлением кредитных каникул, приостановкой исполнительных производств у военнослужащих, оформлением документов в органах ЗАГСа. Большинство проблем, по словам уполномоченного, удалось решить. Она указала на то, что они связаны с тем, что мобилизация в современной России ранее не проводилась.

Татьяна Мерзлякова рассказала и о работе по возвращению военнослужащих из украинского плена. Она отметила, что к ней приходят обращения не только от родственников российских военных, но и от украинских матерей, разыскивающих своих детей, находящихся в российском плену.

По мнению омбудсмена, следует на законодательном уровне сформулировать требования по трудовым квотам для инвалидов боевых действий, а также разработать механизм предоставления налоговых льгот предприятиям, готовым трудоустраивать ветеранов СВО.

В своем докладе омбудсмен отразила и проблемы, не связанные с СВО. Хотя по сравнению с 2021 годом количество обращений по вопросам деятельности правоохранительных органов снизилось с 7,9% до 4,8%, жалобы на сотрудников полиции «не прекращают поступать». «В таких обращениях — крик о беспомощности человека перед беззаконием и незнание, как обратить внимание на проблему»,— подчеркнула Татьяна Мерзлякова. Она обратила внимание силовиков на недопустимость формального отношения к гражданам, «которые обращаются за помощью». Снижение числа жалоб на работу полиции омбудсмен объяснила усилением внутриведомственного и прокурорского контроля.

Достаточно большая категория обращений касается состоявшихся судебных решений. Заявители, как правило, жалуются на предвзятость суда, нарушение их процессуальных прав, необоснованность вынесенных постановлений. Работа по таким обращениям представляет определенную сложность, поскольку внепроцессуальные обращения к суду недопустимы, отметила Татьяна Мерзлякова. Поэтому основным механизмом содействия гражданам в защите их прав и законных интересов по таким обращениям являются подробные консультации.

Другой проблемой, упомянутой в докладе, стало качество обеспечения медицинской помощью и нехватка аптек в небольших населенных пунктах. Омбудсмен отметила, что специалистов, готовых работать в муниципалитетах, не хватает, а отсутствие аптек в маленьких селах и деревнях связано тем, что затраты на их содержание превышают прибыль от их деятельности.

В 2022 году снизилось число обращений от лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и их родственников (15,9 % по сравнению с 23,2 % в 2021 году). Татьяна Мерзлякова связала это с увеличением числа выездов в колонии и проведением личных приемов осужденных с участием членов областной ОНК и прокуроров.

Ежегодный отчетный доклад Татьяна Мерзлякова представит депутатами заксобрания Свердловской области 22 февраля.

Илья Смирнов