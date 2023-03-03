В Петербурге задержали трех человек по подозрению в обналичивании 16 млн рублей

Правоохранительные органы Петербурга задержали трех человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности и обналичивании 16,5 млн рублей. Об этом 3 марта стало известно телеканалу «78».

Среди задержанных двое мужчин 35 и 36 лет, а также 39-летняя женщина. По версии следствия, с 2019 по 2022 год подозреваемые использовали счета подставных фирм для отмывания денежных средств. За свои услуги они брали не менее 15% от поступившей суммы.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли банковские карты и печати фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику, электронные носители информации и денежные средства в размере 3,5 млн руб. наличными.

До этого женщина была условно судима за наркотическую статью. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала расследование.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге ищут обнальщиков, проведших через банкоматы в других регионах более 350 млн рублей.

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