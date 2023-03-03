Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове-на-Дону проходят викторины для одиноких бабушек и дедушек

Подопечные фонда «Старость в радость» принимают участие в интеллекутальных викторинах «Маяк в радость» в формате онлайн.

28 февраля 2023 года прошла очередная благотворительная онлайн-встреча для подопечных фонда «Старость в радость». Организатор встречи - ростовский лекторий «Маяк» при поддержке банка «Центр-инвест». С момента основания проекта «Маяк в радость» более 6000 пожилых людей по всей России стали его участниками.

В минувший вторник онлайн-викторина собрала около 200 участников из разных регионов России и была посвящена загадкам дикой природы.

Подопечные Фонда не раз делились и удивляли нас знаниями об окружающем мире, - рассказывает Дарья Морозова, автор и ведущая онлайн-викторин «Маяк в радость». А на одной из наших встреч сами попросили организовать для них интеллектуальную игру именно об этом: о дикой природе и населяющих ее животных и растениях. На каждой викторине приятно видеть все больше знакомых лиц, которые принимают активное участие в наших играх и усердно пытаются бить рекорды по количеству правильных ответов.

На викторине «Тайны дикой природы» участники викторины совершили виртуальное путешествие по самым неизведанным уголкам планеты, узнавали самые неожиданные факты и делились впечатлениями о новых открытиях. Жители «домиков» - так организаторы заботливо называют подопечных фонда - удивлялись, что страусы на самом деле не прячут голову в песок при опасности вопреки школьным знаниям, умилялись тому, как пингвины делают «предложение» с помощью камешков и завидовали муравьям, которые могут поднимать вес, в десятки раз превосходящий их собственный.

Ближайшая онлайн-встреча в рамках проекта «Маяк в радость» состоится уже в марте 2023 года.

ИП Семёнова Е. А.

Реклама

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...