В Ростове-на-Дону проходят викторины для одиноких бабушек и дедушек

Подопечные фонда «Старость в радость» принимают участие в интеллекутальных викторинах «Маяк в радость» в формате онлайн.



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28 февраля 2023 года прошла очередная благотворительная онлайн-встреча для подопечных фонда «Старость в радость». Организатор встречи - ростовский лекторий «Маяк» при поддержке банка «Центр-инвест». С момента основания проекта «Маяк в радость» более 6000 пожилых людей по всей России стали его участниками.

В минувший вторник онлайн-викторина собрала около 200 участников из разных регионов России и была посвящена загадкам дикой природы.

Подопечные Фонда не раз делились и удивляли нас знаниями об окружающем мире, - рассказывает Дарья Морозова, автор и ведущая онлайн-викторин «Маяк в радость». А на одной из наших встреч сами попросили организовать для них интеллектуальную игру именно об этом: о дикой природе и населяющих ее животных и растениях. На каждой викторине приятно видеть все больше знакомых лиц, которые принимают активное участие в наших играх и усердно пытаются бить рекорды по количеству правильных ответов.

На викторине «Тайны дикой природы» участники викторины совершили виртуальное путешествие по самым неизведанным уголкам планеты, узнавали самые неожиданные факты и делились впечатлениями о новых открытиях. Жители «домиков» - так организаторы заботливо называют подопечных фонда - удивлялись, что страусы на самом деле не прячут голову в песок при опасности вопреки школьным знаниям, умилялись тому, как пингвины делают «предложение» с помощью камешков и завидовали муравьям, которые могут поднимать вес, в десятки раз превосходящий их собственный.

Ближайшая онлайн-встреча в рамках проекта «Маяк в радость» состоится уже в марте 2023 года.

ИП Семёнова Е. А.