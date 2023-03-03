Заявки на участие в конкурсе на пост мэра Томска подали восемь кандидатов

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Томска поступило восемь заявок. Необходимые документы подали и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, депутат законодательной думы Томской области Максим Лучшев, депутат гордумы Инга Первушина, экс-депутат думы города Стрежевой (Томская область) Федор Шабанов, экс-депутат облдумы Евгений Павлов, юрист Игорь Альховский, пенсионер Виль Фаизов и местная жительница Елена Уварова, сообщили «Ъ-Сибирь» в гордуме Томска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер (слева) подал документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост мэра Томска.

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер (слева) подал документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост мэра Томска.

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Сегодня последний день приема документов от претендентов. Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Томска запланирован на 15 марта.

В декабре депутаты Томска проголосовали за отмену прямых выборов мэра и замену их конкурсом. Для победы кандидату необходимо будет получить голоса как минимум двух третей депутатов.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова