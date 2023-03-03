Общественнику Альберту Рахматуллину назначены обязательные работы за «бунт грязных кастрюль»

Октябрьский райсуд Уфы признал лидера незарегистрированного общественного движения «СтопБашРТС» Альберта Рахматуллина виновным в нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил 40 часов обязательных работ.

Поводом стала акция протеста против отключения горячей воды, проведенная 7 февраля у здания уфимской администрации. Около десяти человек пришли к мэрии с грязной посудой, чтобы привлечь внимание к проблеме.

По словам допрошенных свидетелей, активист руководил группой людей, «которые били посуду и раскладывали плакаты возле здания администрации». «Альберт Рахматуллин находился в составе граждан, выражающих общественное мнение по поводу проблем бытового характера», говорится в материалах дела. Суд пришел к выводу, что общественник участвовал в митинге, который не был согласован с органом власти.

Альберт Рахматуллин вину не признал и намерен обжаловать постановление в Верховном суде Башкирии. Активист заявлял в судебном заседании, что снимал акцию на видео, но не участвовал в ней. Он пояснил, что давал собравшимся у здания мэрии указания во избежание нарушения общественного порядка. В ходе самой акции никого не задерживали.

С конца прошлого года несколько многоквартирных домов в центре города, оборудованные проточными водонагревателями для горячего водоснабжения и газовыми плитами, были отключены от газоснабжения из-за неудовлетворительного состояния дымоходов и вентиляционных каналов. На сегодняшний день, по словам Альберта Рахматуллина, от газа отключены 50 домов на проспекте Октября, улицах Революционной, Мингажева, Айской, 8 марта.

Влада Шипилова

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