Автобусы Петербурга уменьшили количество выбросов в атмосферу на 15,5 тысяч тонн

В прошлом году в Петербурге почти 3 тыс. автобусов перевели на газомоторное топливо, что сократило выбросы в атмосферу. Об этом пишет телеканал «78» со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

«Это основная часть нашего парка, осталось 30%, но это связано с тем, чтобы было альтернативное топливо. Выбросы в атмосферу за это время сократились на 15,5 тысячи тонн. Мы сегодня работаем над ликвидацией котельных на неэкологическом топливе. Задачи поставлены, чтобы в этом году завершить полностью перевод этих котельных на экологически чистое топливо»,— сказал господин Беглов.

Он отметил, что в городе на сегодня существует 25 автоматизированных станций, которые отслеживают загрязнения по 15 параметрам. В этом году закупят десять дополнительных станций, чтобы увеличить количество параметров контроля воздуха с 15 до 21. Новое оборудование сможет также следить за радиационным фоном и фиксировать метеоданные.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте