В Кузбассе прокуратура начала проверку после схода снега с крыши на двух женщин

Прокуратура Кемеровской области проводит проверку после ЧП в городе Тайга, где двух женщин засыпало сошедшим с крыши снегом. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. «На основании информации, опубликованной в СМИ, организована проверка исполнения законодательства о благоустройстве, в ходе которой будет дана оценка действиям собственника строения по своевременной очистке кровли от снега и наледи», — сообщила «Ъ-Сибирь» официальный представитель кузбасской прокуратуры Анжелика Устюгова, отметив, что сам инцидент произошел еще 24 февраля.

Сегодня СМИ распространили видеозапись, на кадрах которой видно, как двух женщин, которые идут вдоль проезжей части, накрывает снежная лавина, сбивает их с ног и выносит на дорогу. В прокуратуре сообщили, что за медицинской помощь женщины не обращались.

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Илья Николаев