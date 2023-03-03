Суд приговорил срочника к семи годам по делу о поджоге военкомата во Владивостоке

1-й Восточный окружной военный суд признал 21-летнего мужчину виновным в поджоге военкомата во Владивостоке и приговорил к семи годам лишения свободы. Первые два года из них он проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

Как говорится в сообщении суда, обвиняемый, проходивший военную службу по призыву, около двух часов ночи 8 июня 2022 года совершил поджог здания военкомата в во Владивостоке «с целью дестабилизации деятельности указанного учреждения и воздействия на принятие органами власти решения о прекращении специальной военной операции на территории Украины».

Фигурант дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

По данным следствия, обвиняемый рассчитывал за поджог военкомата получить вознаграждение в размере 100 тыс. руб. от заказчика, с которым вел переписку в мессенджере. Подтвердить выполнение заказа военнослужащий должен был соответствующей видеозаписью. В ходе процесса подсудимый признал свою вину.

В июле 2022 года источники «Ъ» в правоохранительных органах Приморья сообщили о задержании 21-летнего уроженца Якутии, который за вознаграждение пытался поджечь здание военкомата в центре Владивостока.

На видеоролике, выложенном в местных Telegram-каналах, молодой человек признается, что, нуждаясь в заработке, разместил объявление о поиске работы. Через какое-то время на него вышел некий Альберт и предложил 120 тыс. руб. за поджог здания военного комиссариата. Альберт скинул молодому человеку видеофайл, в котором, по словам задержанного, «дискредитировались вооруженные силы РФ и говорилось, что каждый гражданин России может прекратить эту спецоперацию». «Предложение меня заинтересовало с точки зрения быстрого обогащения денежными средствами»,— сказал тогда подозреваемый.

8 июня 2022 года молодой человек попытался поджечь здание военкомата, но огонь был быстро потушен, никто не пострадал.

Алексей Чернышев, Владивосток