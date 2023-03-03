Ресторанно-гостиничный комплекс в Омске горит на площади 1,2 тыс. кв. метров

Возгорание в ресторанно-гостиничном комплексе в Омске тушат 60 человек. ЧП произошло в заведении в Кировском округе. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 1,2 тыс. кв. м. До прибытия пожарных из здания эвакуировались два человека. Пострадавших нет.

По данным ГУ МЧС Омской области, информация о возгорании поступило в 10.22 по местному времени. На место происшествия выехали 17 единиц техники.

В 12.16 по местному времени пожар ликвидирован. По факту возгорания прокуратура Омской области начала проверку.

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Лолита Белова