Экстренные службы не нашли признаков взрыва в Коломне, но полиция не исключает падения БПЛА

Специалисты проверили несколько объектов в Коломне и не нашли признаков взрыва, сообщили ТАСС в экстренных службах. В правоохранительных органах заявили агентству, что взрыв произошел в воздухе, и речь может идти о беспилотнике.

Вчера, 2 марта, поздно вечером местные жители городского округа в соцсетях написали, что слышали громкий взрыв. В подмосковном Минэнерго сказали, что нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры в Коломне не зафиксировано.

«Обследовали ряд потенциальных объектов, никаких признаков (взрыва.— "Ъ") не обнаружили»,— рассказал ТАСС представитель экстренных служб. Где конкретно проводили проверку, не уточняется.

В правоохранительных органах считают, что мог взорваться БПЛА, но его обломки не нашли. «Взрыв произошел в воздухе. С большой вероятностью, речь идет о беспилотнике. Но пока сказать точно нельзя, поскольку обломки найти не могут»,— сказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Baza, полиция и МЧС расширили географию поиска, сейчас его ведут в соседних с Коломной районах — Раменском и Воскресенском. Утверждается, что видео с заревом в небе было «свечением, исходящим от местных крупных теплиц». Telegram-канал Mash пишет, что за взрыв могли принять «звук от перехода самолетов МиГ на сверхзвуковую скорость».

Лаура Кеффер