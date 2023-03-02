Полиция проверяет информацию о взрыве в подмосковной Коломне

Экстренные службы выехали на место предполагаемого взрыва в Коломне, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе администрации города. Там добавили, что звук взрыва был слышен в сельской части за Москва-рекой. Какие-либо детали происшествия там не привели. На место также выехали сотрудники правоохранительных органов, передает ТАСС.

Информации о пострадавших или повреждениях нет. По данным Telegram-канала Baza, взрыв произошел в одном из соседних с Коломной сел около 21:30. Звук якобы «был слышен практически во всех районах города». Канал «Осторожно, Москва» передает, что взрыв слышали в поселках Лесной, Пески и Черкизово.

Лаура Кеффер