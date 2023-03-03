Дело «Партии» дополнили приговором

К десяти с половиной годам лишения свободы Басманный суд Москвы приговорил адвоката матери убитого в 2014 году основателя сети «Партия» Александра Минеева Вадима Веденина. Юрист обвинялся в трех эпизодах рейдерских захватов недвижимости, в том числе принадлежащей основателю компании «Партия» Александру Минееву. Другой обвиняемый Юрий Афиндулов по одному из эпизодов — попытке хищения московского ресторана «Семь красавиц» — получил восемь лет колонии. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших — детей господина Минеева к Вадиму Веденину. В ходе следствия и в суде вины фигуранты не признали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Минеев

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Александр Минеев

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Председательствовавшая на процессе судья Валентина Левашова признала полностью доказанной вину 44-летнего адвоката из фирмы «Форус Групп» Вадима Веденина, а также его подельника, формально безработного 48-летнего Юрия Афиндулова, которым инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по всем инкриминированным им эпизодам. В результате, как следует из текста приговора, Вадиму Веденину суд за каждый из трех эпизодов мошенничества — захват недвижимости предпринимателя Александра Минеева в Москве и в Тверской области, а также участие в хищении двухэтажного здания ресторана «Семь красавиц» в Печатниках — назначил по восемь лет лишения свободы. Однако в связи с истечением сроков давности по эпизоду с заведением ресторатора Сурхая Алиева суд освободил господина Веденина по нему от назначенного наказания, а за оставшиеся два путем частичного сложения сроков назначил подсудимому 10 лет 6 месяцев колонии общего режима. Гособвинитель в прениях, напомним, запрашивал для юриста 14 лет. Кроме того, госпожа Левашова полностью удовлетворила гражданский иск сына Александра Минеева Артема к господину Веденину о возмещении ущерба на 9,3 млрд руб. по эпизоду со столичной недвижимостью. По эпизоду с коттеджным поселком Диканька в Тверской области, который возводил господин Минеев, с адвоката взыскано по 462,88 млн руб. в пользу каждого из четырех детей предпринимателя. При этом суд не стал рассматривать гражданский иск потерпевших о признании их права собственности в равных долях на земельные участки, недостроенные объекты, автомобили, погрузчики, катера, объекты газо- и водоснабжения, оставив эти вопросы для рассмотрения в гражданском судопроизводстве.

Юрия Афиндулова, которому вменялась в вину попытка мошеннического хищения двухэтажного здания ресторана «Семь красавиц» в Печатниках в 2008 году, суд отправил в колонию на восемь лет (прокурор просил девять лет). В его случае срок давности не учитывался, поскольку он находился в розыске. По данным следствия, с которыми согласился суд, Вадим Веденин совместно с Юрием Афиндуловым и объявленными в розыск другими фигурантами в 2008–2010 годах незаконно получили 100% в уставном капитале ООО «Н.А.Г.+», владевшего зданием в Печатниках, и право собственности на ресторан стоимостью 65 млн руб., генеральным директором которого они оформили господина Афиндулова. После захвата здания господин Афиндулов, прибегнув, по материалам дела, к силовой поддержке нанятых им людей, заставил законных владельцев освободить помещение. Гражданский иск ресторатора и его супруги к господину Афиндулову на 121,5 млн руб. о возмещении имущественного вреда и на 30 млн руб. моральной компенсации суд не стал рассматривать.

Что касается эпизодов с собственностью господина Минеева, то правоохранители установили, что предприниматель в 2012 году создал корпоративную схему из цепочки 18 ООО и иностранных компаний для управления своей недвижимостью на территории России с целью оптимизации налогообложения и защиты своих активов. Однако 22 января 2014 года он был убит в подмосковном Королеве. С самого начала расследования Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Московской области придерживалось версии, что убийство было связано с рейдерским захватом недвижимости господина Минеева, которую он пытался вернуть. К тому времени предприниматель владел помещениями в 21 торговом центре в Москве и сдавал эти площади в аренду.

Потерпевшей по уголовному делу об убийстве изначально была признана мать предпринимателя Алла, а представителем интересов женщины вплоть до ее смерти в 2015 году был адвокат Вадим Веденин из «Форус Групп». Вступив в уголовное дело, он, по версии следствия, получил доступ к его материалам и, соответственно, располагал нужной ему информацией о ходе расследования. А в роли попечителей Аллы Минеевой, проживавшей тогда в подмосковном дачном поселке Загорянка, выступили Александр Шибаков и Александр Каледин, учредители фирмы «Форус Групп». Отметим, что именно с этой фирмой господин Минеев стал судиться за свое имущество, вернувшись из Лондона в 2013 году, где он до этого какое-то время проживал. В ходе расследования выяснилось, что, пока бизнесмен находился в Великобритании, господин Шибаков был оформлен директором ряда иностранных компаний, через которые осуществлялось управление активами господина Минеева. По версии следствия, значительную роль в оформлении всех необходимых документов на новых собственников имущества Минеева сыграл непосредственно господин Веденин, который к тому же добился после гибели предпринимателя признания этих четырех офшоров потерпевшей по уголовному делу стороной.

Аналогичную аферу мошенники провернули и с имуществом господина Минеева в Конаково Тверской области: там бизнесмен купил землю и начал строить элитный поселок Диканька.

Будут ли обжаловать приговор адвокаты господина Веденина, неизвестно, поскольку на оглашение судебного решения они не пришли. Защита господина Афиндулова, по данным “Ъ”, не планирует подавать жалобу, рассчитывая на условно-досрочное освобождение своего клиента с учетом времени, проведенного осужденным в СИЗО.

Напомним, что недавно Тушинский суд Москвы вынес приговор по делу пяти участников попытки рейдерского захвата активов Александра Минеева. Суд назначил адвокату Сергею Боголюбскому девять лет колонии, бывшему военнослужащему Дмитрию Куриленко — восемь лет, водителю последнего Омару Сулейманову — семь лет, адвокату Камилю Казиеву — пять лет и экс-главе юридической службы компаний господина Минеева Юлии Егоровой — три года.

Юрий Сенаторов