Прокуратура занялась спортом

Прокуратура Саратовской области начала проверку законности определения стоимости строительства ФОК «Газовик» в Кировском районе Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа региона. Спортивный объект начали строить еще в 2013 году и сейчас, по оценкам правительства региона, на завершение комплекса, степень готовности которого более 50%, требуется свыше 700 млн руб. Прокуратура намерена выяснить, насколько такая цена обоснована. Участников рынка «не пугает» стоимость оставшихся работ, строители полагают, что большая часть средств требуется на дорогостоящее ­оборудование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Барсуков Фото: Владимир Барсуков

Прокуратура Саратовской области по поручению главы ведомства Сергея Филипенко начала проверку законности определения сметной стоимости завершения строительства и ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса «Газовик» в микрорайоне Солнечный-2 Кировского района Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа региона.

Спортивный комплекс, предназначенный для проведения соревнований различного уровня по игровым видам спорта (гандбол, волейбол, баскетбол) с трибунами на 2062 места начали строить осенью 2013 года. На тот момент заказчиком строительства, которое оценивалось в 233 млн руб., выступало ООО «Газпром трансгаз Саратов». Из-за отсутствия финансирования с его стороны в марте 2014 года работы были приостановлены и возобновлены в начале лета 2015 года. За год строителям удалось завершить контур здания, но затем из-за отсутствия средств работы снова прекратились.

В течение трех лет на объекте никакой деятельности не велось, а аукцион на достройку ФОКа ООО «Газпром трансгаз Саратов» объявило только в октябре 2019 года. Тогда завершение работ оценивалось в 454 млн руб. За эти средства там должны были быть установлены двери, окна, внутренние перегородки, лестницы, сделан монтаж водо-, электро- и теплоснабжения, канализации и т.д. Завершение объекта планировалось в конце 2020 года, однако найти подрядчика заказчик не смог.

В 2020–2021 годах объект незавершенного строительства и земельный участок под ним были переданы ГКУ Саратовской области «Управление капитального строительства». Тогда занимавший на тот момент пост губернатора региона Валерий Радаев объявлял, что ФОК «Газовик» достроят до конца 2021 года, однако этого так и не произошло, и в январе 2022 года господин Радаев объявил выговоры министру спорта Александру Абросимову и руководителю комитета по реализации инвестпроектов правительства Роману Карякину из-за затянувшейся стройки спорткомплекса. «Заказчик непрофессионально сработал вместе с проектировщиками. Министерство спорта никак не контролирует этот процесс. Складывается ощущение, что вы вообще не способны управлять объектом и не имеете желания его достроить. Из-за постоянных проволочек нет окончательной сметной стоимости»,— заявлял Валерий Радаев.

В прокуратуре Саратовской области отметили, что сейчас степень строительной готовности физкультурно-оздоровительного комплекса в Солнечном-2 составляет более 50%. В октябре 2022 года, по данным надзорного органа, было получено заключение государственной экспертизы, согласно которой стоимость строительства объекта в ценах первого квартала 2022 года составляет свыше 717 млн руб.

На прошлой неделе ФОК посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который возмутился высокой стоимостью завершения работ. По его словам, объем необходимых средств «шокирует».

«Здесь все просто, без каких-то наворотов и изысков. Надо проанализировать расчеты»,— сказал господин Володин и добавил, что «надо стараться завершить работы до весны следующего года».

В областной прокуратуре заявили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка обоснованности определения данной стоимости завершения строительства и ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса.

Бывший глава гильдии строителей Торгово-промышленной палаты Саратовской области, гендиректор строительной компании ООО «Лафит плюс» Борис Чернодед говорит, что его «не пугает» цифра в 700 млн руб. на достройку ФОК «Газовик». «Цена работ легко проверяется по сметной документации. Там огромное здание, на завершение которого нужны большие средства. Достроить “коробку” относительно недорого, но она никому не нужна без оборудования, которого там сейчас, скорее всего, нет. Думаю, именно оборудование и составляет большую часть стоимости объекта»,— полагает господин Чернодед.

Сергей Петунин