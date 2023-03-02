Лапша и штраф в придачу

Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин, слушавший послание президента Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах, столкнулся с первым серьезным последствием своей выходки. В четверг полиция направила в суд административный протокол в отношении коммуниста по статье о дискредитации вооруженных сил России. Ранее коллеги по парламенту призвали исключить господина Абдалкина из партии, однако в КПРФ пока не решили, как реагировать на скандал: старшие товарищи одновременно и порицают, и защищают самарского депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самарский депутат от КПРФ Михаил Абдалкин

Фото: @abdalkin63 Самарский депутат от КПРФ Михаил Абдалкин

Фото: @abdalkin63

О претензиях со стороны МВД Михаил Абдалкин сообщил 2 марта на своей странице во «ВКонтакте». «Во вторник состоится заседание Новокуйбышевского городского суда по делу о дискредитации армии, которое якобы совершил я, выложив ТО САМОЕ ВИДЕО (орфография автора.— “Ъ”). Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность»,— написал коммунист.

Напомним, речь идет о ролике, который господин Абдалкин разместил там же 21 февраля, в день оглашения послания Владимира Путина. На 30-секундном видео депутат сидит за компьютерным столом и внимательно слушает президента с лапшой на ушах. Ролик сопровожден саркастическим комментарием: «Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен». Внимание к ролику, в частности, привлек депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн.

В чем именно полиция усмотрела публичную дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты ее интересов (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, до 50 тыс. руб. штрафа), пока неизвестно. Михаил Абдалкин не смог раскрыть “Ъ” содержание протокола, сославшись на занятость. Первый секретарь самарского обкома КПРФ Алексей Лескин не ответил на звонки “Ъ”.

Как следует из опубликованного ролика, с лапшой на ушах коммунист слушал фрагмент послания, во время которого Владимир Путин говорит о «долгих веках колониализма, диктата, гегемонии» США и НАТО, привыкших «плевать на весь мир», а также о «циничном обмане», связанном с «баснями о поиске мира, о приверженности резолюциям Совета Безопасности ООН по Донбассу».

Ранее Михаил Абдалкин уже подвергся критике со стороны коллег по областному парламенту. 28 февраля депутаты одобрили заключение регламентного комитета, рекомендовавшего выразить коммунисту «публичное порицание» и направить материалы о его поведении в правоохранительные органы и прокуратуру. Самарскому обкому при этом было рекомендовано снять господина Абдалкина с занимаемых должностей и исключить из партии. За это решение парламентарии проголосовали единогласно, в том числе его поддержала фракция КПРФ.

Однако среди членов федерального руководства Компартии единства в оценке выходки Михаила Абдалкина пока нет. Например, депутат Госдумы Сергей Обухов накануне заявил, что партия разберется в этой ситуации без подсказок от единороссов. «Комитет по регламенту (Самарской губернской думы.— “Ъ”), состоящий из депутатов "Единой России", может принимать какие угодно решения, касающиеся внутрипартийной жизни. Мы тоже можем принять решение: "Единой России" исключить неугодных губернаторов. В этом случае коллеги немного попутали берега»,— сказал он НСН.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Ющенко заявил «РИА Новости», что «крайне неэтичное» поведение Михаила Абдалкина не соответствует статусу депутата. По его словам, если руководство самарского обкома не примет санкций в отношении коммуниста, то «федеральные органы (партии.— “Ъ”) будут думать, что делать».

Добавим, что оппоненты Компартии требуют для господина Абдалкина самого сурового наказания. В частности, депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием привлечь коммуниста к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ), а также призвал областной парламент лишить его мандата за несоблюдение закона «О статусе депутата».

Диспозиция вменяемой в вину Михаилу Абдалкину статьи допускает максимально широкую трактовку понятия «дискредитация», поэтому не исключено, что силовики сочли лапшу на ушах общеупотребительным иносказательным знаком ложной информации, говорит юрист Анастасия Буракова. «В контексте послания президента, который является верховным главнокомандующим ВС РФ, такой иносказательный прием дискредитирует сказанное в трансляции»,— констатирует эксперт.

Андрей Прах