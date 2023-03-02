Самолет испытал смертельное давление

В Ульяновске на самолетостроительном заводе «Авиастар» (филиал ПАО «Ил») во время испытаний герметичности кабины погиб человек, еще четверо пострадали. Региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека. Специалисты полагают, что причиной трагического инцидента могли быть нарушения технологии и техники безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ил-76МД-90А

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Ил-76МД-90А

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В четверг на самолетостроительном заводе «Авиастар» в Ульяновске в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа лайнера, находящегося в производстве, произошел инцидент — пострадали несколько сотрудников предприятия, один погиб, сообщила пресс-служба авиазавода. «Все четверо пострадавших отправлены в больницу. Семьям погибшего и пострадавших сотрудников будет оказана вся необходимая поддержка и помощь со стороны предприятия»,— сообщила пресс-служба.

На «Авиастаре» подробности происшествия не раскрывают, лишь поясняя, что «на одном из этапов сборки фюзеляж проверяют на герметичность, накачивая внутрь отсеков избыточное давление», «при проведении этих испытаний произошел трагический случай».

Самолетостроительный завод «Авиастар» является филиалом ПАО «Ил» (ранее — АО «Авиастар-СП», ОАО «Авиастар», до 1991 года — Ульяновский авиационно-промышленный комплекс). Поначалу завод производил грузовые самолеты Ан-124–100 «Руслан», затем — пассажирские самолеты линейки Ту-204, в настоящее время основное направление производства — самолеты Ил-76МД-90А (глубокая модернизация Ил-76), топливозаправщики Ил-78М-90А.

По данным источников «Ъ», инцидент произошел в цехе 278 агрегатно-сборочного производства самолетостроительного завода. Специальная бригада производила проверку герметичности кабины самолета Ил-76МД-90А. «Но что-то пошло не так, что-то, я точно не знаю, сорвало давлением воздуха, и вот убило человека, члена бригады, еще четверо пострадали»,— сказал собеседник.

Другой источник из числа сотрудников завода говорит: «Никаких внешних повреждений на кабине после инцидента не было, совершенно целая. Утверждают, что повреждение есть где-то внутри, но подойти близко невозможно, все оцеплено и огорожено».

По мнению собеседников «Ъ», наиболее вероятная причина — нарушение технологии. По их словам, на заводе «лет пять назад» уже был похожий инцидент во время проверки герметичности кабины Ан-124–100, но тогда, к счастью, никто не пострадал.

В четверг вечером следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) сообщило, что в связи с гибелью работника «Авиастара» и травмированием еще четверых сотрудников возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). «Предварительно установлено, что 2 марта 2023 года в ходе испытательных работ погиб 45-летний работник, еще несколько человек получили телесные повреждения»,— отмечается в сообщении СУ СКР.

Подробностей расследования в СУ СКР не раскрывают. Будет ли проводить свою проверку прокуратура, пока не известно: в ведомстве комментировать ситуацию отказались.

Инженер, много лет проработавший в сборочном производстве «Авиастара» и непосредственно занимавшийся в том числе проверкой герметичности отсеков фюзеляжа, заметил, что «по технологии, если производится испытание давлением и опрессовка, обязательно должно быть ограждение, обеспечивающее защиту от возможных разрушений в уязвимых местах, а людей в зоне испытаний, естественно, не должно быть».

«Все это детально прописано в технологических документах, и отступать от этих требований нельзя»,— заметил инженер. По его словам, в определенных случаях при проверке герметичности человек может находиться внутри кабины, «чтобы оттуда смотреть, используя мыльную пену, где может травить воздух, и помечать маркером, чтобы потом исследовать и герметизировать это место». Но в этом случае избыточное давление должно быть совсем небольшим, и это тоже все должно быть прописано в технологии операции с указанием допустимой величины давления, которое следует работнику контролировать при помощи специального манометра. «Самостоятельно, без специальной подготовки он не должен там находиться»,— пояснил собеседник.

Он также заметил, что обязательно все приборы, шланги, клапаны стравливания давления и стенд должны предварительно пройти соответствующую поверку.

Версий причин трагедии, по словам инженера, может быть несколько. Среди них — случайная подача слишком большого избыточного давления, неисправность приборов стенда, подающего давление, некачественная сборка каких-либо узлов фюзеляжа, которые могли этого давления не выдержать.

Инциденты, связанные с проверкой герметичности самолетов избыточным давлением, происходили и в других странах. Так, в апреле 1999 года в Центре авиационной логистики Оклахома-Сити «Тинкер AFB» во время проверки избыточным давлением герметичности кабины военно-транспортного самолета Boeing KC-135 Stratotanker из-за нарушения технологии и заблокированных клапанов сброса давления было создано давление, превосходящее предельно допустимые нормы, в результате чего произошел взрыв, разрушивший заднюю часть фюзеляжа самолета, после чего он уже не подлежал ремонту.

Сергей Титов, Ульяновск