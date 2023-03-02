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Коммерсантъ FM
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В закрытом Новоуральске задержали мужчину, намеревавшегося поджечь военкомат

Сотрудники ФСБ задержали в Новоуральске (закрытый город в Свердловской области) 44-летнего гражданина, который намеревался кинуть «коктейль Молотова» в окно военкомата. В этом он сам признается на видео, предоставленном пресс-службой УФСБ по Свердловской области.

«По месту жительства задержанного проведены оперативные мероприятия, обнаружены и изъяты три самодельных зажигательных устройства, а также вещества, предназначенные для их изготовления»,— сообщили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК России («Приготовление к террористическому акту»). Задержанный заключен под стражу.

По данным Telegram-канала Mash, задержанный — главный кришнаит Новоуральска. Он занимался приемом металлолома.

Ранее сообщалось о задержании трех человек, готовивших теракт на объектах Свердловской железной дороги. Они пытались совершить диверсию на перегоне, по которому двигались составы с российской военной техникой.

Николай Яблонский, Екатеринбург

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