Пчелам тесно на Алтае

«Алтайский пчелоцентр» добился признания контрафактной продукции своего конкурента — крупного производителя меда «Алтайская компания „Медовый край“». Основанием стало использование наименования места происхождения товара «Алтайский мед» до получения исключительного права на это. Владелец «Медового края» полагает, что следующим шагом истца будет взыскание с него компенсации до 5 млн руб., и называет это опасным прецедентом для отрасли. Юристы полагают, что шансов оспорить это решение у компании немного. Эксперты видят в этой ситуации стимул для официальной регистрации и выхода пчеловодов из тени.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правообладателями НМПТ «Алтайский мед» являются 15 крупнейших компаний — переработчиков меда

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Правообладателями НМПТ «Алтайский мед» являются 15 крупнейших компаний — переработчиков меда

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Арбитражный суд удовлетворил иск ООО «Алтайский пчелоцентр» к двум компаниям с одинаковым названием — ООО «Алтайская компания „Медовый край“». Произведенная ими продукция — пчелиный мед с добавками с наименованием места происхождения товара (НМПТ) «Алтайский мед» — признана контрафактной и подлежащей уничтожению. В материалах дела говорится, что «Алтайский пчелоцентр» является законным правообладателем исключительного права на НМПТ «Алтайский мед».

Все три участника процесса зарегистрированы в Барнауле. По данным «СПАРК-Интерфакс», у двух ООО «Алтайская компания „Медовый край“» один юридический адрес, учреждены они в 2013 и 2018 годах. Обе компании принадлежат их директору Вадиму Горшенину. Суммарная выручка в 2022 году составила 56 млн руб., чистая прибыль — 2,9 млн руб. ООО «Алтайский пчелоцентр» было зарегистрировано в 2007 году, принадлежит предпринимательнице Виктории Пожидаевой.

В качестве третьих лиц без самостоятельных требований в дело привлечены представители маркетплейсов Ozon и Wildberries. На одном из этапов «Алтайский пчелоцентр» просил суд «с целью обеспечения доказательств» запретить им размещать товар «Медового края» на своих площадках и хранить его на складе до принятия решения по делу. Это ходатайство суд отклонил.

Как пояснили „Ъ-Сибирь“ в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, НМПТ «Алтайский мед», позволяющее идентифицировать этот продукт через гео­графическую принадлежность, было зарегистрировано несколько лет назад «для создания конкурентного преимущества продуктов пчеловодства, развития экспорта, обеспечения прав и интересов потребителей». «Сегодня мы констатируем факт наличия в нашем регионе природного охраняемого бренда „Алтайский мед“, который отражает наше бережное и уважительное отношение к многолетним традициям пчеловодства края»,— сообщили в управлении. Первым правообладателем НМПТ в августе 2015 года стал сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив, после этого все краевые производители и переработчики меда получили возможность присоединиться к ранее зарегистрированному НМПТ, пояснили в Алтайпищепроме. В управлении указали, что исключительное право на использование НМПТ действительно охраняется законом. «Исполнительные органы Алтайского края не являются стороной этого судебного разбирательства и не имеют полномочий по вмешательству в судебный процесс»,— отметили в Алтайпищепроме. Там же уточнили, что по состоянию на 3 марта право­обладателями НМПТ «Алтайский мед» являются 15 крупнейших компаний — переработчиков меда, включая ООО «Алтайская компания „Медовый край“». Еще восемь компаний находятся в процессе присоединения к НМПТ.

Господин Горшенин пояснил „Ъ-Сибирь“, что смог зарегистрировать право на НМПТ «Алтайский мед» только «с четвертого или пятого раза» — до этого компания получала отказы из-за неточностей в оформлении или нехватки документов. «Алтайский пчелоцентр», по его словам, получил свидетельство раньше и теперь, имея на руках это решение суда, может потребовать взыскания в свою пользу компенсации ущерба до 5 млн руб. Господин Горшенин добавил, что считает решение суда полностью несправедливым и обязательно будет его обжаловать. «Очень плохой прецедент создан в крае. Сейчас много компаний, которые еще не получили свидетельство, будут под ударом, хотя изначально НМПТ создавалось именно для защиты местных производителей»,— сказал он. Директор компании добавил, что уничтожать мед по решению суда ему не придется, потому что партии, о которых идет речь, давно реализованы.

Адвокат Forward Legal Евгений Зубков отмечает, что согласно действующему законодательству использовать географическое указание действительно могут лишь те лица, которые его зарегистрировали, при условии, что на территории, соответствующей гео­графическому указанию, осуществляется хотя бы одна из стадий производства товара, которая оказывает существенное влияние на формирование его характеристик. «В случае если географическое указание используется иными лицами, то это является незаконным, даже в том случае, когда они указывают подлинное место происхождения товара»,— пояснил он. Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин уточнил, что суть конфликта в этом конкретном случае заключается в том, что у «Алтайского пчелоцентра» (равно как и еще у десятка алтайских компаний) свидетельство, позволяющее использовать НМПТ, есть, а у ответчиков его не было. «Отсутствие свидетельства позволяет признавать такую продукцию контрафактом, а если она признана контрафактом, она подлежит уничтожению даже при наличии документов, подтверждающих ее безопасность»,— полагает юрист.

Председатель правления Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства Сергей Тастан рассказал „Ъ-Сибирь“, что, по официальным данным, в 2020 году в Алтайском крае было зарегистрировано 160 тыс. пчелосемей, в 2021-м — 178 тыс., в 2022 году — 192 тыс. При этом, по имеющейся у него информации, пчелосемей в регионе примерно вдвое больше. «По меду то же самое. Согласно официальной статистике, в 2022 году его было произведено 8 тыс. тонн, а мы знаем, что 20 тыс.»,— рассказал гос­подин Тастан. Он выразил надежду, что необходимость получения официального свидетельства будет стимулировать производителей к легализации своей деятельности: «Где-то к 2024–2025 году мы вернем Россию на первое место по количеству пчелосемей и меда в мире и снова станем медовой державой».

Дарья Решетникова