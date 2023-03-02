Госдума отклонила снижение уголовной ответственности за жестокое обращение с животными

Государственная дума отклонила законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за жестокое обращение с животными для лиц в возрасте от 14, а не от 16 лет, следует из информации на сайте Думы.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2019 году заксобранием Санкт-Петербурга. В том же году предложенные поправки не поддержало правительство, а также зампред Верховного суда Владимир Давыдов. В официальном отзыве (.pdf) правительства говорится, что предложенное механическое снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, может привести к дальнейшей криминализации общества, а господин Давыдов заявил, что законодатели должны были привести более веские мотивированные доводы, подтвержденные статистическими, аналитическими и иными данными.

Согласно действующему законодательству, уголовная ответственность за жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ) наступает с 16 лет. Нарушителю грозит лишение свободы до трех лет, а в отдельных случаях — до пяти.

Эрдни Кагалтынов