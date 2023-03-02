Администрация Приморско-Ахтарска банкротит осетровый завод из-за долга в 6 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении ООО «Ахтраский осетровый завод» процедуру наблюдения. Сведения об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Временным управляющим завода утвержден Константин Басалко. Требования администрации Приморско-Ахтарска в сумме 3,7 млн руб. долга и отдельно пени в сумме 2,2 млн руб. суд включил в третью очередь реестра требований кредиторов общества.

Администрация Приморско-Ахтарска 23 декабря 2022 года обратилась в суд с заявлением о признании ООО «Ахтраский осетровый завод» банкротом. Ранее, в марте прошлого года, решением краевого арбитража в пользу администрации взыскана задолженность по арендной плате за период с 2009 по 2017 год в размере 3,7 млн руб. и пени за период с 2009 по 2021 год в размере 2,2 млн руб. Так как задолженность не была погашена заводом, кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.

«Поскольку требования заявителя в размере 5,9 млн руб. не были исполнены, суд считает, что в отношении должника необходимо ввести процедуру наблюдения», — говорится в определении.

Рассмотрение дела в рамках процедуры наблюдения назначено на 11 сентября 2023 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ахтраский осетровый завод» зарегистрировано в 2008 году в городе Приморско-Архтарск. Основной вид деятельности — рыболовство. Учредители — Александр Иванченко, Николай Ионочкин, Николай Мартыняк. Финансовая отчетность за последние пять лет не опубликована в системе.

Тат Гаспарян

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