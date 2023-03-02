Завод «Русская кожа Алтай» планирует в 2023 году увеличить объемы переработки на 20%

В 2023 году завод «Русская кожа Алтай» (входит в ГК «Русская кожа») намерен увеличить объемы переработки на 20%. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала гендиректор предприятия Ольга Усова. По ее данным, в прошлом году завод обработал 4,6 тыс. тонн сырья. В 2021 году – 3,6 тыс. тонн. «Мы на четверть нарастили объем. Это отличные результаты для молодого завода в условиях беспрецедентных санкций и падения общего спроса. Дальнейшие планы напрямую зависят от конъюнктуры рынка. Сейчас экономическая ситуация в стране стабилизируется, что позволяет нам прогнозировать выход на максимальную загрузку предприятия в ближайшие годы», - сказала она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Госпожа Усова отметила, что завод вышел на полную мощность в первом квартале 2021 года, однако из-за санкций был вынужден снизить объемы производства. «За 2022 год наш объем переработки составил 70% от максимального», - рассказала она. Ранее сообщалось, что мощность алтайского завода по переработке составит 600 тонн сырых шкур в месяц, объем выпуска кожевенных материалов — 10 млн кв. дм в месяц.

В компании также отметили, что сегодня завод не испытывает проблем с поставками сырья. «В Сибирском федеральном округе сосредоточено до четверти сырьевых ресурсов страны, это около 5 млн. шкур крупнорогатого скота РФ. Несмотря на то, что статистика говорит, что поголовье КРС в России сокращается на протяжении последних 20 лет, близость Алтайского края к Казахстану и Монголии позволяет при необходимости привлечь сырье из этих стран», - сказала Ольга Усова.

Завод «Русская кожа Алтай» был введен в эксплуатацию в 2019 году, основной вид деятельности – дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха. На старте проекта сообщалось, что инвестиции в его реализацию составят 1,6 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия в 2021 году составила 293,7 млн руб., убыток – 87 млн руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова