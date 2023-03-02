Зарубежные СМИ: Каковы выводы разведки США о «гаванском синдроме»?

Разведка США не нашла связи России с «гаванским синдромом». Так назвали серию инцидентов с американскими дипломатами в разных странах. Они жаловались на головокружение, потерю слуха, мигрень, тошноту и провалы в памяти. Первые случаи произошли в столице Кубы в 2016 году. Несколько лет специалисты пытались установить, мог ли неизвестный вид оружия вызвать эти симптомы. В СМИ появлялись версии о том, что за атаками стоит Россия. И даже после недавних выводов разведки у этой теории остаются сторонники. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Reed JIR / Reuters Фото: Jason Reed JIR / Reuters

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что разведка провела одно из крупнейших расследований в истории спецслужбы. За несколько лет аналитики изучили больше 1 тыс. инцидентов с аномальными симптомами у американских дипломатов по всему миру. Как напоминает The Guardian, практически сразу врачи установили, что не все случаи можно объяснить индивидуальными проблемами со здоровьем или экологическими факторами. Поэтому предполагалось, что существуют специальные устройства, которые влияют на организм.

Впрочем, в отчете разведки говорится, что первоначальные исследования имели «методологические ограничения». И выводы во многом были основаны на допущениях, которые не подкреплены серьезным анализом. Расследование проводили семь спецслужб США. Пять заключили, что причастность противника крайне маловероятна, одна сочла это маловероятным, а последняя отказалась делать вывод.

Но чем тогда объясняются странные симптомы? Возможные версии приводит The Associated Press. Некоторые случаи все-таки связаны с заболеваниями или травмами, другие — с неисправными кондиционерами и вентиляцией, также причиной могли стать электромагнитные волны, исходящие от бытовых приборов. При этом в 2021 году президент США Джо Байден подписал специальный закон о выплате компенсаций жертвам «гаванского синдрома» в размере $100-200 тыс. В Конгрессе заявили, что последние выводы не должны влиять на выплаты, пока точка в деле не поставлена.

При этом заключение разведки уже успели раскритиковать. Представитель группы пострадавших заявил, что расследованию не хватает прозрачности, а ключевые вопросы остались без ответов. Официальная Гавана в свою очередь сообщила, что не удивлена выводами, подтверждающими то, о чем Куба говорила с самого начала, и что серии инцидентов использовали в качестве предлога для новых санкций в отношении страны.

Оценки сторонних экспертов приводит The Washington Post. Некоторые из собеседников газеты считают, что версию об энергетическом оружии отметать рано. Критики отчета разведки также указывают на странные совпадения: якобы инциденты прекратились с началом конфликта на Украине. Из этого они делают вывод, что у России просто было недостаточно ресурсов, чтобы вести кампанию против американских дипломатов. Впрочем, несмотря на подозрения, которые высказывала пресса, никто из официальных лиц в Вашингтоне не обвинял Москву в причастности к «гаванскому синдрому».