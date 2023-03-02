Чиновники проиграли подрядчику суд из-за проекта станции метро «Самарская»

Арбитражный суд Самарской области отказал региональному Управлению капитального строительства в удовлетворении иска к ООО «Волгатрансстрой-Проект». Чиновники пытались взыскать с ответчика более 193,6 млн руб., которые выплатили ранее по госконтракту на проект станции метро «Самарская». Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Контракт на проектирование станции «Самарская» был заключен по итогам торгов между сторонами в июле 2018 года. Она должна была быть построена в Октябрьском районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Позже стало известно, что от строительства станции «Самарская» областные власти отказались, однако подрядная организация — ООО «Волгатрансстрой-Проект» — успела создать проект подготовки площадки к строительству. Официальная причина отказа от первоначального плана — слишком маленькое расстояние между двумя новыми станциями.

На ситуацию отреагировал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он написал о том, что «Волгатрансстрой-проект» входит в ГК «ВТС», «пользующуюся неприкрытой любовью самарских властей», «особенно ярко она проявилась после назначения топ-менеджера "ВТС" Николая Плаксина министром строительства». Также, по информации парламентария, в минувшем году указанная группа компаний заключила госконтракты на общую сумму более 13 млрд руб.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Власти готовятся к выходу на "Театральную"».