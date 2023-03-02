Более 140 кг синтетических наркотиков изъято в Иркутской области

В Иркутской области пресечена деятельность крупнейшей за последнее время нарколаборатории в Сибири, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленники оборудовали производственный цех, в который можно было попасть только через подвал жилого дома по подземному переходу.

Сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из города Зимы были задержаны трое подозреваемых в производстве и сбыте наркотиков. Полицейскими из незаконного оборота изъято более 140 кг синтетических наркотиков, около 5 тыс. литров прекурсоров, около 600 емкостей, а также защитные костюмы.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное производство и сбыт наркотических веществ.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова