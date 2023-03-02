Марс Гузаяров, приговоренный к 13 годам за смертельное ДТП, обжалует приговор

Сегодня в Верховном суде Башкирии началось рассмотрение апелляционной жалобы 23-летнего Марса Гузаярова, сбившего насмерть четырех девушек в Бакалах. Защита виновника ДТП просит суд признать в качестве смягчающих обстоятельств явку с повинной, активное способствование расследованию и смягчить наказание и сумму компенсации морального вреда, а также перевезти Марса Гузаярова в колонию-поселение. Оглашение решения суда запланировано на 10 марта.

Адвокат родителей погибших девушек Камиль Халимов сообщил «Ъ-Уфа», что в случае признания этих доводов обоснованными, наказание может снизиться до 9,5 лет. «Я считаю, что вынесенный приговор справедливый, отвечающий требованиям закона», — отметил он.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в конце декабря Чекмагушевский межрайонный суд приговорил Марса Гузаярова к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Виновник ДТП также должен выплатить по 1 млн руб. семьям погибших в качестве компенсации морального вреда. Ему на три года запретили управлять транспортными средствами.

Карина Мамаева

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