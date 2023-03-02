В Челябинской области обустроят 500 контейнерных площадок

В этом году в городах Челябинской области обустроят 500 действующих контейнерных площадок и создадут 128 новых. Также закупят 467 новых контейнеров. На эти цели 25 муниципалитетам в этом году выделят 50 млн руб., сообщают в министерстве экологии региона.

С 2019 года созданием и обустройством контейнерных площадок в Челябинской области занимаются органы местного самоуправления. Поскольку большинство местных бюджетов являются дотационными, эту статью расходов оплачивает региональный бюджет. За четыре года муниципалитеты приобрели почти 11 тыс. контейнеров, обустроили 4,5 тыс. существующих и создали 300 новых площадок для накопления ТКО.