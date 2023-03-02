Прокуратура изучит информацию об оскорблении учащегося в сылвенской школе

Сотрудники отдела полиции Пермского района провели проверку в МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В. Каменского» из-за появившегося ранее появившейся информации об оскорблении ученика. Как сообщили в пресс-службе краевого главка МВД, сообщение об этом поступило в отдел 22 февраля. По результатам проверки материалы направлены по подведомственности в прокуратуру Пермского района.

Ранее телеграм-канал SOTA опубликовал видео, на котором якобы учитель школы Светлана Федурина в беседе с учащимся 8-го класса обвиняет его в отсутствии патриотизма и называет «предателем и ублюдком» за то, что он опоздал на выступление, посвященное Дню защитника Отечества. Также педагог заявила школьнику, что он больше не будет учиться в ее классе и будет вынужден перейти в другое учебное заведение или другой класс. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Светлана Гайнутдинова подтвердила информагентству Ura.ru подлинность видео.

В министерстве образования и науки Пермского края «Ъ-Прикамье» сообщили, что госпожа Федурина была отстранена от работы, а затем приняла решение об увольнении по собственному желанию. «Безусловно, такое поведение учителя недопустимо. Конечно, деятельность педагога эмоционально напряженная, но всегда необходимо соблюдать профессиональную этику. Краевое министерство образования и науки берет на личный контроль сложившуюся ситуацию. Учитель уже принес публичные извинения ученику»,— прокомментировали ситуацию в региональном минобре.