Утром — стулья, другим утром — деньги

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Шведская группа IKEA, в числе первых решившая покинуть РФ после объявления спецоперации на Украине, выходит и из банковского бизнеса в России. Как стало известно “Ъ”, Икано-банк, основанный на паритетных началах группой Ikano (Люксембург) и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды), будет продан российскому Кредит Европа банку. Хотя на банк были независимые покупатели, Ikano решила оставить его партнеру. При этом сумму сделки эксперты оценивают в 0,3 капитала, предполагая, что банк будет присоединен к Кредит Европа банку, пополнив его клиентскую базу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

О том, что Икано-банк, созданный 9 лет назад (см. “Ъ” от 27 апреля 2012 года), будет продан российскому Кредит Европа банку (КЕБ), “Ъ” рассказали участники, близкие к КЕБ. По их словам, на банк были независимые претенденты, но Ikano group предпочла сделку с российской «дочкой» соучредителя — Кредит Европа банком. Стороны уже подали документы на согласование в ЦБ и ожидают, что закроют сделку до конца июля. Fiba group, куда входит КЕБ, и Ikano group являются партнерами более 10 лет, поясняет такой выбор собеседник “Ъ”, близкий к Ikano group.

В Икано-банке и Ikano group на запросы “Ъ” не ответили, в пресс-офисе российского КЕБ подтвердили “Ъ” информацию о сделке, отказавшись от дальнейших комментариев. Ни сумму сделки, ни дальнейшую судьбу банка там не раскрыли.

Икано-банк основан в 2013 году, контролируется Икано С.А. (часть Ikano group) и Credit Europe Bank N.V. (Голландия) в долях 50% соответственно. Основной целью создания банка было кредитование покупателей магазинов IKEA и МЕГА (для последних банк выпускает карты). Согласно рэнкингу «Интерфакса» на начало 2022 года, Икано-банк занимал 208-е место по активам (4,8 млрд руб.) и 237-е место по размеру собственного капитала (664 млн руб.) По итогам прошлого года банк был убыточен — 327,9 млн руб. Кредит Европа банк по итогам 2021 года занимал 52-е место по активам (130,8 млрд руб.) и 54-е по капиталу (18,6 млрд руб.). По итогам 2021 года банк прибылен — 962 млн руб.

Источники “Ъ” отмечают, что, учитывая низкую цену на продаваемые сейчас банки покидающих Россию иностранных групп — 0,2–0,3 капитала, при высоком качестве их активов, на Икано-банк были и другие претенденты. «Приобрести хорошую лицензию по такой цене — и возможность просто заработать на дисконте, и приобрести базу для построения бизнеса на рынке pos-кредитования (на покупку товаров в торговых сетях.— “Ъ”), особенно с учетом того, что у одного из крупнейших игроков в этом сегменте ХКФ-банк происходит смена акционеров»,— отмечает один из собеседников “Ъ” в этом сегменте.

Впрочем, конкретно Икано-банк эксперты считают не слишком удачным проектом. Так, по словам директора департамента по продажам финансовых продуктов и услуг инвесткомпании «Вектор Икс» Сергея Звенигородского, сама модель кэптивного банка подразумевает узкую клиентскую базу и, как следствие, низкую, если не отрицательную, маржинальность, поэтому решиться покупать его может только родственное юрлицо.

«Банк совсем небольшой, основная специализация — кредиты физлицам, портфель порядка 3 млрд руб.,— отмечает партнер финансовой группы "Дмитрий Донской" Дмитрий Курбатский.— Сейчас можно предположить, что по этому портфелю потребуется порядка 15% резервирования, или порядка 450 млн руб. Таким образом, остаточный капитал составит около 250 млн руб.». По его мнению, за эту сумму и будет выкуплена доля Ikano, что соответствует 0,3 капитала. «Банк будет сложно развивать, кроме того, произойдет задваивание персонала, что несет в себе допрасходы, поэтому наиболее логично оперативное присоединение Икано-банка к КЕБ»,— считает господин Курбатский, добавляя, что в результате КЕБ получит новую клиентскую базу, которой сможет продавать уже свои продукты.

Ксения Дементьева, Юлия Пославская