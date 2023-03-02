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обновлено 08:24

Рейсовый автобус из Новосибирска столкнулся в Алтайском крае с грузовиком

Междугородний рейсовый автобус из Новосибирска столкнулся с грузовым автомобилем утром в четверг в Рубцовском районе Алтайского края на 267 км федеральной трассы А-322. В результате аварии, по предварительным данным, погибли два пассажира автобуса, водитель автобуса и два пассажира получили травмы, сообщает региональное управление УМВД.

Фото: Прокуратура Алтайского края

Фото: Прокуратура Алтайского края

По данным правоохранителей, 48-летний водитель автобуса King Long выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем MAN с прицепом.

По факту ДТП прокуратура Алтайского края и следователи СУ СКР проводят проверку. На место происшествия выехал прокурор Рубцовского района Юрий Земских.

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Лолита Белова

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