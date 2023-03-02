49,56 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в феврале 2023 года, сообщил вчера Минфин. В сравнении с январем ($49,48) показатель практически не изменился. Февральская цена является минимальной с декабря 2020-го. Федеральный бюджет на 2023 год рассчитан исходя из цены $70,1 за баррель. Чтобы снизить потери бюджета от падения цен на российскую нефть, Минфин с апреля будет считать налоги не с фактической цены Urals, а исходя из цены сорта Brent, уменьшенной на фиксированный дисконт. В апреле этот дисконт будет равен $34, далее три месяца подряд он будет снижаться на $3 — до $25. В феврале дисконт на Urals к цене Brent составил примерно $34 за баррель.