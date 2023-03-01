В Минфине назвали главным барьером для инвестиций из-за рубежа лимит на переводы

Замминистра финансов Алексей Моисеев назвал ежемесячный лимит на перевод физлицами-резидентами и гражданами дружественных стран средств за границу ключевым барьером на пути инвестиций из-за рубежа. В марте 2022 года Банк России ограничил перевод физлицами-резидентами и гражданами дружественных стран средств за рубеж $5 тыс. в месяц, с июля 2022 года лимит составляет $1 млн.

Другим препятствием на пути инвестиций господин Моисеев назвал введенный в 2022 году режим спецсчетов С для лиц из недружественных юрисдикций. Летом ЦБ ввел счет С для резидентов под сделки переуступки прав требования иностранными кредиторами. «Если мы видим, что какой-то инвестор из дружественной страны, например азиатский инвестор, заходит, но почему-то структурирует это через какую-то недружественную структуру, такого рода вещи тоже можно было бы рассматривать как дружественную инвестицию»,— пояснил журналистам замминистра (цитата по «Интерфаксу»).

«Самое главное ограничение — это $1 млн в месяц (лимит на переводы.— "Ъ"), это самое основное ограничение»,— заявил Алексей Моисеев. Так он прокомментировал предложения по стимулированию притока вложений, которые рассматривает ведомство.

По его словам, идея либерализации ограничений на движение капитала для иностранных инвесторов и российских инвесторов, желающих завести в РФ средства, которые они держат за границей, обсуждается достаточно активно, в том числе с ЦБ.

Ранее в Минфине говорили, что власти рассматривают возможность снять капитальные ограничения как для новых инвестиций из дружественных юрисдикций, так и со стороны российских инвесторов, желающих вернуть свой капитал в РФ. Об этом рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

На 1 января 2023 года на депозитах россиян в иностранных банках хранилось 6,63 трлн руб., или $94,3 млрд, следует из статистики ЦБ. За 2022 год показатель вырос более чем втрое — россияне пополнили вклады на $63,7 млрд.

Об ограничениях читайте в публикации «Ъ» «Перевод на миллион».

Мария Федотова