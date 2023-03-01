L'Occitane ушла из России красиво

Образцовая сделка — так собеседники “Ъ FM” оценили уход французской марки L'Occitane из России. Компанию оценили почти в 3 млрд руб., что соответствует дисконту в 50%, который требуют власти РФ. Покупателями выступили российские топ-менеджеры, бренд сохраняет возможность вернуться — предусмотрен обратный выкуп акций. Тем временем другие западные игроки сообщили о трудностях при продаже активов в России — их сложно реализовать по справедливой стоимости и найти интересантов, которые могут гарантировать выплаты. На каких условиях компании покидают рынок? Разбиралась Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На западных рынках начался сезон отчетностей, так что подробностей об уходе зарубежных компаний, вероятно, станет больше. Heineken и British American Tobacco, например, пока только объявили о планах избавиться от активов до лета 2023-го. L'Occitane же раскрыл детали сделки с российским менеджментом, которую заключил еще в прошлом году, — французская марка согласилась на дисконт в 50% и дала новым владельцам рассрочку.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов уверен, что компании удалось выбрать наиболее мягкий сценарий ухода из России: «Это fair play, справедливая сделка. Произошел выкуп актива менеджментом на комфортных условиях. Это все свидетельствует о том, что достигнутые год назад условия подтвердились.

Реализация в течение этого времени, видимо, осуществлялась по плану, без всяких срывов. Это вызвало доверие участников, и в результате они сделали рассрочку.

Менеджменту дается возможность создать финансовую подушку и сформировать деньги для выкупа этого бизнеса».

Кроме того, L'Occitane включила в сделку опцион на обратный выкуп акций. Возможность вернуться предусматривают многие западные игроки, по оценкам собеседников “Ъ FM”, такое условие встречается в 70% случаях. Nissan и Renault, например, получили такой опцион от государства, а новый владелец активов McDonald’s Александр Говор говорил, что американская компания сможет выкупить актив в течение 10-15 лет.

По данным “Ъ”, опцион включил в сделку и Danone. И обычно это условие ограничивает круг потенциальных покупателей, отметил управляющий партнер компании BMS Group Алексей Матюхов: «В первую очередь, это отсекает игроков, которые не задействованы в этой индустрии. Покупатель понимает, что он входит в этот бизнес на относительно небольшой срок, и ему надо иметь определенные гарантии того, что он сможет получить с него какую-то текущую выручку и некий дополнительный бонус при выходе. Для игрока со стороны быть уверенным в этом изначально и в дальнейшем реализовать подобный сценарий довольно сложно».

Некоторые зарубежные компании еще надеются продать активы по справедливой стоимости. Так, российский бизнес производителя сигарет Philip Morris, например, привлек трех потенциальных покупателей. Однако переговоры зашли в тупик, заявлял гендиректор Яцек Ольчак. Руководство не хочет невыгодной для акционеров сделки, и это повод занять выжидательную позицию, пояснил глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«Если говорить про Philip Morris, то при их совокупном общем объеме инвестиций в Россию на уровне $2,5 млрд, они как минимум должны будут потерять не менее $1,5 млрд. Так что решение немножко выждать вполне разумное и обоснованное. А что касается тех или иных репутационных издержек, то у табачных компаний не так болезненно стоит этот вопрос, как у других компаний FMCG-сектора».

Между тем с российского рынка за минувший год ушли не больше 9% компаний Евросоюза и стран G7, это данные экономистов швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена. На это, в частности, повлияли требования властей к сделкам и отсутствие потенциальных покупателей.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".