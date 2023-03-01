Белгородский губернатор вернулся к работе после пищевого отравления

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вернулся к работе после госпитализации из-за пищевого отравления. Во время прямого эфира во «ВКонтакте» он ответил на вопрос местного жителя, подозревавшего, что на жизнь главы региона было совершено покушение.
Вячеслав Гладков
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«На самом деле все очень просто. Было пищевое отравление, оно абсолютно бытовое. Поэтому очень благодарен врачам. Восстанавливаюсь, хотя ситуация такая была в первый раз в моей жизни. Вы видите, нахожусь в своем кабинете и приступаю к работе»,— сказал господин Гладков. Он призвал жителей не переживать, так как никаких угроз для него не было и нет.
О госпитализации губернатора стало известно в праздничные выходные. 24 февраля он объяснил, что находится под присмотром врачей и в ближайшие дни вернется к работе. СМИ утверждали, что состояние здоровья чиновника оценивалось как средней тяжести. 27 февраля Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ему стало лучше, но врачи оставили его в больнице на какое-то время.