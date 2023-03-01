Белгородский губернатор вернулся к работе после пищевого отравления

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вернулся к работе после госпитализации из-за пищевого отравления. Во время прямого эфира во «ВКонтакте» он ответил на вопрос местного жителя, подозревавшего, что на жизнь главы региона было совершено покушение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На самом деле все очень просто. Было пищевое отравление, оно абсолютно бытовое. Поэтому очень благодарен врачам. Восстанавливаюсь, хотя ситуация такая была в первый раз в моей жизни. Вы видите, нахожусь в своем кабинете и приступаю к работе»,— сказал господин Гладков. Он призвал жителей не переживать, так как никаких угроз для него не было и нет.

О госпитализации губернатора стало известно в праздничные выходные. 24 февраля он объяснил, что находится под присмотром врачей и в ближайшие дни вернется к работе. СМИ утверждали, что состояние здоровья чиновника оценивалось как средней тяжести. 27 февраля Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ему стало лучше, но врачи оставили его в больнице на какое-то время.

Сергей Толмачев, Воронеж