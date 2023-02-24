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Коммерсантъ FM
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Губернатор Гладков сообщил, что приболел и находится под надзором врачей

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о своей болезни и уточнил, что находится под присмотром врачей. По его словам, его отпустят из больницы «сегодня-завтра».

Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы — некогда болеть»,— написал Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Накануне «РЕН ТВ» сообщило, что Вячеслав Гладков находится в больнице из-за отравления. По их информации, состояние здоровья оценивается как средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.

Олеся Павленко

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