Губернатор Гладков сообщил, что приболел и находится под надзором врачей

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о своей болезни и уточнил, что находится под присмотром врачей. По его словам, его отпустят из больницы «сегодня-завтра».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы — некогда болеть»,— написал Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Накануне «РЕН ТВ» сообщило, что Вячеслав Гладков находится в больнице из-за отравления. По их информации, состояние здоровья оценивается как средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.

Олеся Павленко