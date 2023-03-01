В Эстонии планируют увеличить контингент армии в два раза при объявлении мобилизации

Верхний предел численности личного состава эстонской армии в военное время может быть увеличен с 26 700 до 43 700 военнослужащих. Законопроект об этом направил на согласование министр обороны Ханно Певкур.

«Цель увеличения личного состава военного времени состоит в том, чтобы как существующий, так и будущий потенциал сил обороны был обеспечен достаточным количеством защитников государства. Это поможет нам с хирургической точностью планировать расходы налогоплательщиков на гособорону»,— цитирует Err.ee господина Певкура.

Личный состав военного времени в Эстонии формируется из срочников и резервистов только после объявления мобилизации. Его верхний предел отражает, сколько военных командующий силами обороны страны будет иметь в своем распоряжении при объявлении военного положения.