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Коммерсантъ FM
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В Эстонии планируют увеличить контингент армии в два раза при объявлении мобилизации

Верхний предел численности личного состава эстонской армии в военное время может быть увеличен с 26 700 до 43 700 военнослужащих. Законопроект об этом направил на согласование министр обороны Ханно Певкур.

«Цель увеличения личного состава военного времени состоит в том, чтобы как существующий, так и будущий потенциал сил обороны был обеспечен достаточным количеством защитников государства. Это поможет нам с хирургической точностью планировать расходы налогоплательщиков на гособорону»,— цитирует Err.ee господина Певкура.

Личный состав военного времени в Эстонии формируется из срочников и резервистов только после объявления мобилизации. Его верхний предел отражает, сколько военных командующий силами обороны страны будет иметь в своем распоряжении при объявлении военного положения.

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